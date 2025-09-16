Задържаха 30-годишен за заплаха към баща си в с. Ореш

30-годишен мъж от свищовското село Ореш е задържан за закана за убийство, след като е произвел изстрел с въздушна пушка по време на семеен скандал с баща си. Инцидентът е станал вчера по обяд, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден от бащата, който е потърсил съдействие от органите на реда. По негови думи, след възникнал спор, синът му е отправил заплахи за живота му и е стрелял с въздушна пушка. На място веднага е изпратен полицейски екип, пише Нова.

30-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство, което се води под наблюдението на прокуратурата.