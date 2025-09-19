Вержиния Тодорова е студентка в четвърти курс в бакалавърска програма “Англицистика”, като паралелно с това изучава и специалност “Връзки с обществеността” в Нов български университет. През изминалите два месеца тя беше част от стажантската програма на ФАНТАСТИКО ГРУП “Екип Бъдеще” в дирекция “Корпоративни комуникации и социална отговорност”.

- Как научихте за програмата “Екип Бъдеще” и какво ви мотивира да кандидатствате?

- Научих за програмата от колега от университета, който вече е бил част от “Екип Бъдеще”, а преди това е работил в магазин на веригата. Той сподели своя опит и програмата ми се стори отлична възможност за развитие. Освен това бях запозната с дейността и репутацията на “Фантастико” като социално отговорна компания – нещо, което за мен е от особено значение. Проектите, които реализират и подкрепят, са наистина вдъхновяващи и въздействащи. Вярвам, че позицията, за която кандидатствах, ми даде шанс да поставя стабилно начало на своята професионална реализация и да се развивам в желаната от мен посока.

-С какви очаквания започнахте стажа и оправдаха ли се досега?

- Високи. Компания като ФАНТАСТИКО ГРУП, която има ясно изразена обществена позиция и развива проекти като “Фантастико до теб”, “Подкрепи колега” и др., и участва в различни кампании, подкрепяйки различни каузи и фондации, поставя летвата много високо. Като човек, който иска да се развива в сферата на комуникациите и ивент мениджмънта, бях убедена, че “Фантастико” е най-подходящото място, където мога да се докосна до този свят и да бъда част от нещо значимо. Очакванията ми се оправдаха напълно – колегите ми се довериха и ме включиха в част от проектите, които се реализираха по време на стажа. За краткото време, през което бях част от екипа, успях да надникна в техния свят и да видя колко всеотдайни и посветени са всички в компанията.

- Кое беше най-интересното или най-предизвикателното, върху което сте работили?

- Най-интересното от работата ми беше цялостната комуникация, която се случваше между моя отдел и останалите. Успях да видя как протичат процесите и по какъв начин различните екипи си взаимодействат. Дори при писането на една статия е необходимо информацията да се провери и съгласува с различни отдели – един цялостен процес, който ми показа колко важна е координацията. Имах възможността да се докосна и до работата на терен – присъствах на два снимачни дни в обекти на веригата и наблюдавах целия процес. На пръв поглед човек би казал “това са просто снимки”, но всъщност зад тях стои сериозна организация. А едни от най-любимите ми моменти бяха brainstorming сесиите за предстоящи кампании, защото там усещах истинската креативност на екипа.

Най-предизвикателното за мен беше да пречупя начина си на писане – да изляза от рамката на курсовите работи и да започна да пиша по-журналистически. С правилните насоки от моя ментор успях да се адаптирам и мисля, че се справих.

- Придобихте ли нови умения по време на стажа?

- Определено усъвършенствах уменията си за писане. Работата ми като стажант в дирекция “Корпоративни комуникации” ме сблъска с писането на различни материали и статии, които ме предизвикаха да изляза от рамките и да бъда по-креативна, внимателна към детайлите и адаптивна към различните стилове и аудитории. Развих уменията си за структуриране на информация, спазване на срокове и работа в екип, което ми даде ценен практически опит, който със сигурност ще ми бъде от полза в бъдещата кариера.

- Какви са впечатленията ви от екипа, с който работихте?

- Смело мога да заявя, че екипът, с който работих, беше изключителен. Няма да акцентирам само върху професионализма им, а върху това колко добри хора са. Въпреки че знаеха, че ще бъда с тях само два месеца, още в първия ми работен ден ме приеха като част от екипа. Винаги бяха готови да помогнат, да дадат съвет и да споделят опита си, което направи стажа ми не само полезен, но и много приятен. Чувствах се мотивирана и подкрепяна във всичко, което правех, и това остави у мен впечатление за истинско сътрудничество и приятелска атмосфера, която много ценя.

- Как този опит ще повлияе на бъдещите ви кариерни планове?

- Определено мога да кажа, че придобих повече увереност в това, което правя. Успях да повярвам, че имам потенциала и уменията да се развивам в професионалната посока, която съм избрала, а това ме мотивира да продължа да се усъвършенствам. Отговорностите, които поех, ме подтикнаха да се справям с предизвикателствата и да прилагам знанията си на практика. Този опит ме научи не само на професионални умения, но и на това колко важно е да вярвам в себе си и да се стремя към постоянно израстване.

- Как бихте описали атмосферата в компанията?

- Професионална, подкрепяща и вдъхновяваща.

- Какво бихте посъветвали бъдещите стажанти?

- Да не се страхуват! Да опитват, да мечтаят, да действат, да дерзаят! Когато кандидатствах за програмата, не вярвах, че ще бъда поканена дори на първото интервю, а още по-малко на второто. Когато започнах стажа, не смеех да покажа на какво съм способна и да поема инициатива – страхувах се да се заявя. Но с желание за развитие, упоритост и постоянство можеш да постигнеш много. Вярвайте в себе си, показвайте готовност за работа и стремеж към развитие и давайте най-доброто от себе си. Използвайте времето си в компанията пълноценно – опит и знания се трупат не като стоиш в ъгъла, а чрез действия.

- Опишете стажа си с три думи?

- Полезен, вдъхновяващ, ценен.

ТЕОДОР ТАШЕВ: Питайте, старайте се и бъдете готови да учите

Теодор Ташев е студент в Университета в Болоня, където учи Икономика и финанси. През лятото е работил в дирекция “Контролинг” на българската търговска верига.

- Как научихте за програмата “Екип Бъдеще” и какво ви мотивира да кандидатствате?

- Знаех за компанията “Фантастико” от дълго време, а когато разбрах за стажантските им позиции от близки за мен хора, бях сигурен, че ще кандидатствам. Изцяло българска верига супермаркети, която по нищо не отстъпва на интернационалната си конкуренция, с екип, който още от първото ми интервю показа грижа, позитивна нагласа и готовност да работи с мен.

- С какви очаквания започнахте стажа и оправдаха ли се?

- Очаквах нови знания, професионална среда, отговорност, но и позитивна обстановка и приятелски дух — всичко това беше оправдано.

Прекарах два месеца, изпълнени с интересни задачи, нови занимания и много полезни разговори и съвети.

- Кое беше най-интересното или най-предизвикателното, върху което сте работили?

- Помощта в създаването на месечните отчети и задачите, които моят ръководител специално изготвяше за мен, със сигурност бяха предизвикателни, но и повече от полезни — научиха ме как да структурирам и представям логически издържани данни.

- Придобихте ли нови умения по време на стажа?

- Най-важното умение, което придобих от стажа, е да използвам икономическите си знания, за да мога винаги да предоставям валидна и релевантна информация, която би довела до правилно взето решение. Това е незаменим урок, който мога да използвам както в професионален, така и в личен план.

- Какви са впечатленията ви от екипа, с който работихте?

- Екипът ме хвана неподготвен. Нямах представа, че ще намеря толкова общи интереси, че ще ми бъде обърнато толкова внимание, че ще се почувствам като пълноправен член от дирекцията.

Информацията, която получих под формата на съвети и уроци, ще ми бъде повече от полезна и винаги ще си спомням откъде я получих.

- Как този опит ще повлияе на бъдещите ви кариерни планове?

- Видях комплексната структура на едно голямо българско дружество. Знам как се подхожда и процедира в много от ситуациите, свързани с моята професия.

Работил съм с програми и инструменти, които ще бъдат неизменна част от моя професионален път.

- Как бихте описали атмосферата в компанията?

- Приветлива, продуктивна, мотивираща.

- Какво бихте посъветвали бъдещите стажанти по “Екип Бъдеще”?

- Питайте, старайте се и бъдете готови да се учите!

- Опишете стажа си с три думи?

- Знание, удоволствие, благодарност.