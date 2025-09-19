Стенописи ще украсят калканите на блоковете, създават се зелени паркоместа за студентите, реновират се общежития.

УНСС активно участва в облагородяване на средата в Студентски град – както за своите студенти, така и за цялата общност, и това е част от социалната отговорност, която УНСС има към своя град.

Ръководството на най-големия икономически университет има постоянна грижа за промяна на облика на Студентския град и се включва във всички социални инициативи на територията на район “Студентски”. Последният проект, който УНСС подкрепи още с неговото обявяване, е инициативата “Кръговрат на познанието” на фондация Visionary. По този проект ще бъдат създадени серия от монументални стенописи върху калканите на студентските общежития от млади художници. Университетът пръв предостави 2 от стените на блок 23 за първите два епизода на проекта. Единият калкан вече е почти завършен и скоро предстои официалното откриване.

Университетът разполага с 12 блока в Студентски град,

които регулярно се реновират, и предоставя едни от най-добрите условия за живот на студентите. УНСС пръв въведе видеонаблюдение в общите части на общежитията, което дава по-голяма сигурност на живеещите в тях. Изградени са и комфортни споделени пространства – читални, библиотеки и детски стаи.

За последните три години по Програмата на МОН за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и “Студентски столове и общежития” ЕАД, изцяло са обновени 3 общежития. В момента се реновират блокове 9 и 40А, което временно ограничава капацитета за настаняване с над 1000 места. Очаква се двата блока да влязат в експлоатация следващата година.

След завършването на ремонтите реновираните блокове ще покриват всички съвременни изисквания –пожароизвестителни системи от ново поколение, които ще могат да се контролират дистанционно от денонощния видеоцентър, входните врати ще са пожароустойчиви, издържащи 60 минути. Видеонаблюдението на общите площи на сградите ще бъде 100%, а във всяка стая ще бъде осигурено 100% оптично интернет покритие. Стаите за хора със специфични потребности са по една във всеки блок, като в 9-и блок ще бъде изградена и метална рампа за достъп. Ще бъде направена пълна подмяна на вътрешните системи за отопление, вентилация и климатизация, както и ВиК. Асансьорните уредби ще бъдат заменени с нови, със съвременен дизайн. Изцяло ще се обнови и вътрешното обзавеждане.

До момента в общежитията на УНСС са настанени над 4000 студенти, но се налага да се търси съдействие от страна на други университети.

УНСС се грижи и за междублоковите пространства, като изгражда площадки около тях. Вече са пуснати първите зелени паркоместа. Дворът на университета е паркова площ с беседки и споделени пространства за отдих. Два пъти годишно се провежда Университетска седмица на книгата, достъпна за всички студенти в Студентски град.

Спортен комплекс “Бонсист” на ден посреща около 5000 студенти. Залите и съблекалните са реновирани, изградени са паркоместа. Продължава облагородяването на външните спортни съоръжения.

Официално стартира и изграждането на първия студентски кампус

на територията на район “Студентски”. Той ще обединява блокове 24 и 25 на УНСС и Медицинския университет. Финансирането е по европейски проект със съдействието на МОН. Ръководител на проекта за УНСС е проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Целта е развитие на академичната инфраструктура в столицата и създаване на пространство за иновации, сътрудничество и устойчива градска среда за студентите, преподавателите и изследователите. Новият кампус предвижда изграждането на зелени площи и паркоместа, покрито футболно игрище, открит фитнес и зони за отдих с беседки и галерия.