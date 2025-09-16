Кметът Васил Терзиев: Ако някой иска да кара с 200 км в час в София, няма как да го спрем

Улиците на София не са писта, трябва да бъдем отговорни зад волана. Това каза кметът на столицата Васил Терзиев, който откри събитие на кампанията за пътна безопасност: „На пътя няма restart".

„Много важна е личната отговорност на хората. Всеки, който сяда в колата, трябва да знае, че сяда в нещо, което тежи един-два тона и може да предизвика големи щети или да отнеме животи. За това е изключително важно да бъдеш отговорен, когато седнеш зад волана, да караш със съобразена скорост, да не употребяваш наркотици и алкохол. Ако човек не цени живота си и живота на другите, много трудно е да се опазим. Важно е всеки един да има самосъзнание, а не да мислим как да имаме камера на всеки пет метра или легнал полицай", каза край трасето за картинг "Красна поляна" в София.

На въпрос от журналисти ще бъдат ли сложени допълнителни мантинели на бул. „Ботевградско шосе", където след катастрофа с висока скорост автомобил се разцепи на две, а водачът му загина, кметът отговори: „Това е несериозно – 220 км/ч в градски условия. С никакви мантинели не можеш да предотвратиш фатален край, когато някой избира да се качи в колата и да кара с такава несъобразена скорост".

Улиците на София не са писти. Има специални писти и места, където човек може да шофира с висока скорост и да си доставя адреналин. Повече от младите хора да изберат да бъдат отговорни на пътя, призова кметът. Той увери, че ще продължат усилията на местната управа да има все повече камери за скорост и пътищата да бъдат обезопасени.

Инициативата „На пътя няма restart" има за цел да повиши вниманието върху опасностите от шофирането с превишена скорост, особено сред младите хора. Чрез посланието се напомня, че за разлика от игрите и симулаторите, в реалния живот последствията от едно неправилно решение на пътя са необратими.

Терзиев с картинг на пистата "Красна поляна"

"Ако някой иска да си изкарва адреналина, да го прави на пистата. По улиците трябва да се кара бавно", заяви пилотът ни от Формула 3 Никола Цолов, който участва в инициативата заедно с легендата на рали спорта ни Димитър Илиев, шампиона в няколко категории в мотоциклетизма и в дрифта Ангел Караньотов и младият Лео Кралев. Синът на бившия ни пилот Пламен Кралев преди дни спечели титла по картинг в Италия.

Лео Кралев (вляво) и Никола Цолов