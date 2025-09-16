Заявления за участие в обществената поръчка се подават до 6 октомври

Анализите следва да са готови за около 30 календарни дни

На 8 септември Община Шумен обяви обществена поръчка с предмет „Обследване за алтернативно водоснабдяване от подземни водоизточници на сондажни кладенци, опитно-филтрационни изследвания, пълен химичен анализ на подземните води“. Поръчката е обявена в пет обособени позиции за обследване на сондажни кладенци, опитно-филтрационни изследвания, пълен химичен анализ на подземните води от водоснабдителна система „Мътница“, на два броя шахтови кладенци от система Друмево - с. Ивански и на сондажните кладенеци в с. Царев брод, с. Белокопитово и в местност Струмба.

Кандидатите трябва за извършат пълно техническо, геофизично, хидрогеоложко и аналитично обследване на пет съществуващи сондажни кладенци. Целта е да се стигне до оценка на тяхното текущо състояние, конструктивна цялост, водопродуктивност и хидрогеоложки характеристики. Те следва да подготвят и документацията за тяхното възстановяване и включване в експлоатация, както и подготовка за издаване на разрешителни за водовземане по изискванията на Закона за водите и Наредба №1 от 10.10.2007 г.

Изпълнителите трябва да отворят сондажите и да ги обследват в пълната им дълбочина, да определят общото им състояние, целостта и връзката на тръбните секции, наличие на пукнатини, пропуски, течове, състояние и разположение на филтрите, наличие на паднали предмети и плаващи пясъци, определяне на водното ниво и други.

Изисква се извършване на геофизично обследване на конструкциите, както и да се локализират зоните с водоприток, да се извършат опитно-филтрационни изследвания за хидравличната ефективност на водоизточниците и за хидрогеоложките параметри на водоносния пласт. Изследването на водите трябва да покаже пълен химичен анализ с микрокомпоненти, микробиологичен анализ и радиологичен анализ. Изискването на Община Шумен е всички проби да се вземат с акредитирано пробовземане и анализирани в акредитирана лаборатория. Хидрогеоложкото проучване на сондажните кладенци ще съдържа данни за конструкциите, резултати от хидрогеоложките тестове и протоколи от лабораторните изследвания на водите.

Изпълнителите следва да представят на Общината и доклад за необходимите строително-монтажни работи за възстановяване на съоръженията, както и препоръки за въвеждане в експлоатация.

Припомняме, че с актуализацията на бюджета на Община Шумен на 29 юли се заложиха средствата за обследване на дълбоките сондажи за питейно водоснабдяване. Срокът, в който изпълнителите следва да са готови с докладите си, е неголям от 30 календарни дни.