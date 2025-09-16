ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 700 проекта за училищни STEM кабинети са гот...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21304686 www.24chasa.bg

Наръгаха мъж в гърдите при скандал на улица в Кюстендил

Тони Маскръчка

3412
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Мъж е пострадал при скандал на улица в Кюстендил. Инцидентът е станал в понеделник на ул. „Банска", съобщиха от полицията. Сбили са се двама мъже – на 49 и на 40 г. По-младият е нанесъл удар с остър предмет в областта на гърдите на по-възрастния.

Пострадалият е закаран в кюстендилската болница, с повърхностно нараняване е и без опасност за живота. Освободен е за домашно лечение. Нападателят е задържан с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)