Наръгаха мъж в гърдите при скандал на улица в Кюстендил

Мъж е пострадал при скандал на улица в Кюстендил. Инцидентът е станал в понеделник на ул. „Банска", съобщиха от полицията. Сбили са се двама мъже – на 49 и на 40 г. По-младият е нанесъл удар с остър предмет в областта на гърдите на по-възрастния.

Пострадалият е закаран в кюстендилската болница, с повърхностно нараняване е и без опасност за живота. Освободен е за домашно лечение. Нападателят е задържан с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.