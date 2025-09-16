ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 700 проекта за училищни STEM кабинети са гот...

Мотоциклетист е с опасност за живота, блъснал се е в мантинела на пътя Пловдив- Смолян

Валентин Хаджиев

Мотоциклетистът е загубил контрол над превозното средство на остър завой. Снимка: Pixabay

41-годишен мотоциклетист от Асеновград е с опасност за живота след тежко пътно произшествие на пътя Пловдив –Смолян.

Пострадалият мъж е загубил контрол над превозното средство на остър завой, излиза извън платното за движение и се удря в крайпътната мантинела, уточниха от смолянската полиция.

В резултат на удара е с тежки наранявания и е транспортиран в университетската болница „Свети Георги" в Пловдив, с опасност за живота.

Работата по изясняване на причините за произшествието продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

