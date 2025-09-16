ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Висшето училище по сигурност и икономика отговаря на растящата потребност от сигурност и икономическа стабилност в съвременното общество и усъвършенства непрестанно професионалните си направления: „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“.

„Живеем в свят, в който всекидневно има нови и различни предизвикателства – казва президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. – Затова нашите студенти са изключително добре подготвени, за да се справят успешно с всеки казус.“

Киберсигурността е водеща в дигитално развиващия се бизнес. Киберзаплахите и киберпрестъпленията се увеличават, като засягат държавни и частни институции, дори и обикновения гражданин. Затова тя е сред  топспециалностите в ПН „Национална сигурност“ във висшето училище. Ръководството на ВУСИ реагира светкавично и създаде единствена по рода си киберзала. В нея студентите надграждат качествената си подготовка и получават възможност за ускорено професионално развитие. Те определят придобитите иновативните знания и умения в специализираната зала като суперценни в бързо разрасналата се дигитална среда.

ВУСИ е и сред първите в България висши учебни заведения, които внедриха и робот от най-ново поколение в обучението на студентите. Модерната придобивка заема възлово място в залата по киберсигурност. Използвайки робота и специализираното оборудване, студентите могат да имат реални практически и аналитични умения за идентифициране и предотвратяване на терористични актове, за защита на информационни системи и лични данни, за провеждане на разследвания и анализ на престъпни мрежи, за разкриване на митнически и икономически престъпления и други.

 

Образованието по сигурност във ВУСИ не е просто академична подготовка. То е инвестиция в сигурността – лична и обществена. То създава и професионалисти в специалността „Противодействие на тероризма“, които да отговорят адекватно на предизвикателствата в съвременния свят и да защитят държавните и гражданските интереси.

 

Тероризмът остава една от най-сериозните заплахи за националната и международната сигурност, затова студентите в тази специалност се обучават, че заплахите от терористични групи не се изразяват само в директни атаки, а и в създаването на всякакъв вид негативни събития.

Важен акцент е и кибертероризмът. Чрез познаването и разбирането и на тези новите методи на действие в интернет, ВУСИ изгражда експерти в сферата на сигурност в държавни и частни структури, които да имат адекватни знания, умения и реакции в определени кризисни ситуации.

 

Икономическата сигурност и стабилност стават все по-необходими. Висшето училище подготвя традиционно експерти в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ за митническите служби, които имат решаваща роля в тяхното осъществяване. Добре подготвените митнически специалисти във ВУСИ спомагат за предотвратяване на икономически загуби, на контрабанден внос на стоки и други.

Чрез актуалния си подход Висшето училище по сигурност и икономика осъществява един от основните си приоритети – на студентите да се осигурява обучение, изпълнено със значимо съдържание, което им гарантира сигурна кариера и високи доходи. Това коментират кандидат-студентите при посещението си в Дните на кариерата и отворените врати за новата академична 2025/2026 година.

Всекидневни са също онлайн запитванията за най-предпочитаните и перспективни специалности в професионалните направления по: „Национална сигурност" („Национална сигурност", „Криминалистика", „Киберсигурност", „Сигурност и разузнаване", „Митническо разузнаване и разследване" и др.), „Икономика" („Дигитален маркетинг", „Счетоводство и контрол", „Финанси", „Международен бизнес" и др.) и „Администрация и управление" („Стопанско управление", „Управление на бизнес информационните технологии", „Управление на софтуерните технологии", „Бизнес мениджмънт" и др.). Разработена е и система за бързо, лесно и удобно онлайн кандидатстване по всички специалности.

Всички, които желаят да следват във ВУСИ, да разгледат модерната база със специализираните кабинети по киберсигурност, криминалистика, полиграф, бойни изкуства, електронно стрелбище и имат въпроси, могат да посетят на място или да си запазят час за онлайн консултация през платформата на сайта.

Не изпускайте своя шанс! Бъдете студенти на ВУСИ!

