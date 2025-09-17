Нови улици и булеварди отпушват трафика в София

Ремонтите влизат и в кварталите - там, където от години се чака пътна инфраструктура

Нови улици и булеварди ще облекчат трафика в столицата.

Един от ключовите инфраструктурни обекти, по които се работи тази година, е цялостната реконструкция на бул. “Ал. Стамболийски” - между ул. “Западна” и бул. “Константин Величков“”

“Това е един от основните за западните райони на града булеварди. С модернизирането на трамвайното трасе, пътните платна и тротоарите ще бъдат обновени ключови елементи на градската среда. Към момента строителните дейности се изпълняват в график”, обясни зам.-кметът по обществено строителство на София Никола Лютов. Никола Лютов Снимка: СНИМКА: Столична община

Ремонтът започна през април. В момента се работи по изграждането на подземна инфраструктура на кръстовището на булеварда с ул. “Вардар”. Ще се изгради ново осветление, в локалното платно ще се обновят също пътните настилки и тротоарите. Положени са асфалтобетонови пластове по пътните платна,

тротоарите са

завършени 90%

Предстои включване на новото улично осветление.

Последният пласт от асфалтовата настилка ще бъде положен на финала на проекта, преди въвеждане в експлоатация. Проектът включва и засаждане на храсти, дървета и цветя, уточниха от общината.

“Основните ни усилия бяха насочени ремонтът на бул. “Ал. Стамболийски” да започне в началото на този строителен сезон, а не да открием строителната площадка в края на 2024 г. и веднага да спрем работите с акт 10. Целта е да довършим големите инфраструктурни обекти и да се концентрираме - предвид преходния характер на капиталовата ни програма и предлаганата от нас смяна на философията ѝ, към обновяване на второстепенната улична мрежа”, подчерта Лютов. Вниманието се насочва към второстепенната улична мрежа, защото в някои квартали досега тя значително изостава в развитието си. “Такъв пример е кв. “Малинова долина”, който е показателен за подхода на работа през тази година. За нас е приоритет да помогнем за наваксването на развитието на обществената инфраструктура”, казва Лютов.

Затова

в кв. “Малинова

долина” започна

строителството на

три важни артерии

- ул. “Едуард Генов”, част от ул. “Мирела Френи” и ул. “Проф. Живко Сталев” - между ул. “Георги Русев” и околовръстния път.

“Един от основните проблеми на “Малинова долина” е липсата на изградена инфраструктура. Поради наличието на частни терени липсата на публични инвестиции в инфраструктура е довело до нейното изоставане в сравнение със строителството на сгради”, каза Лютов.

Очаква се новите улици да намалят интензивността на трафика по основната артерия на квартала ул. “Георги Русев”, която извежда автомобилното движение на бул. “Симеоновско шосе”. Там ще се изгради пробив от 600 м и ул. “Георги Русев” ще се свърже с околовръстния път. Така

ще се разтовари

кръстовището на

околовръстния път

и бул. “Симеоновско

шосе”

Предвижда се габарит от 10 м пътни платна, нови тротоари и съпътстваща инженерна инфраструктура, подсигуряваща добри комунални услуги. Ще се направят нова пътна конструкция, тротоари от унипаваж, водопроводи, канализация, пожарни хидранти, улично осветление. Ще се обнови и контактно-кабелната мрежа. Обърнато е внимание и на дейностите по озеленяване, като зелените площи ще служат и за отделяне на пешеходния и автомобилния трафик.

При ул. “Едуард Генов” се изгражда нов пробив с дължина 300 м. Успоредно с този проект ще се построи и улица на тупик, която ще осъществява достъп до новата детската градина в кв. “Малинова долина”.

Сред другите по-големи инфраструктурни обекти, по които се работи, са подготовката

на проекти

за реконструкция на

бул. “Мария Луиза”

и изграждане на

бул. “Копенхаген”

Очаква се да бъде завършен и бул. “Тодор Каблешков”, след като приключи процедурата по отчуждаване на частния имот там.

660 млн. лв. за инвестиции в метро, канализация и ремонти

660 млн. лв. инвестира тази година Столичната община в изграждане на инфраструктура.

“Основните акценти в капиталовата програма са в 3 направления. Първото е ремонт и изграждане на детски градини и училища, където заложеното финансиране е най-високо - почти 126,4 млн. лв. Тук имаме привлечени европейски средства - 39 млн. лв.

Следващото най-голямо перо е свързано с ремонт и строителство на уличната мрежа, за което са предвидени малко над 120 млн. лв.

Подобряването на ВиК инфраструктурата е третото направление, като планираните инвестиции са 33,7 млн. лв. Тази сфера е хронично недофинансирана и полагаме усилия да увеличим диспропорционално парите за ВиК, защото имаме доста да наваксваме. Притеснителна индикация за това е липсата на канализация в голяма част от София, която е европейска столица”, заяви зам.-кметът по обществено строителство на София Никола Лютов.

За изграждане на 10 нови метростанции общината е осигурила 133 млн. лв. собствено финансиране.

“През лятото приключи обновяването на ул. “Опълченска”, за него очакваме издаване на акт 16. Завърши и изграждането на новия втори мост на Бакърена фабрика, който е част от важните градски рингове. Той ще подобри връзката с райони като “Илинден”, “Връбница”, “Надежда” и “Люлин” и е един от приоритетните проекти в програмата на кмета на София Васил Терзиев. Общата стойност на новия мост е около 19 млн. лева. Обектът се финансира чрез държавния бюджет по програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Но все още няма яснота как и кога ще бъдат отпуснати необходимите средства от държавата”, обясни Лютов. Новият мост на “Бакърена фабрика” Снимка: СНИМКА: Столична община

Общината е подала проектни предложения за финансиране от държавния бюджет за над 200 млн. лв., но поради забавянето от страна на изпълнителната власт едва преди няколко седмици кметът Терзиев подписал 5 споразумения с МРРБ за тази година. “Доскоро не беше постъпил нито един лев в сметката на общината при подадени искания за плащане от над 20 млн. Това се отразява не само на инвестиционната ни програма, а и на отношенията ни със строителите. Ние имаме очаквания към фирмите изпълнители, но и задължение да бъдем коректен контрагент. Не искам да кажа, че държавата ни пречи, но и по никакъв начин не ни помага. Общината е в невъзможност да покрива средства, които никъде не са разчетени”, подчерта зам.-кметът.