Близо 700 проекта за училищни STEM кабинети са гот...

Крадец на тротинетка ще лежи 5 месеца в затвора

Тони Маскръчка

2032
Съдебната палата в Кюстендил.

Крадец на тротинетка ще лежи в затвора. Районен съд Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 месеца, по отношение на А. С., на 22 години, за кражба на електрическа тротинетка от гараж на къща в гр. Кюстендил. Случаят е немаловажен и е извършен в условията на повторност.

Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Подсъдимият А. С., който е осъждан за кражби от РС Варна и РС Кюстендил, се признава за виновен, че на 08.07.2023 г., чрез изваждане на ламели от ролетна врата на гараж на къща, е отнел електрическа тротинетка, на стойност 946 лева. Това е станало по време на изпитателния срок по предишно осъждане.

Подсъдимият ще изтърпи наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 месеца, при първоначален „строг" режим. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

