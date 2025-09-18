Нови осем влака ще возят под земята, заменят най-старите руски мотриси

Нови 8 метровлака ще заменят най-старите руски мотриси, които сега возят софиянци.

Те са чешко производство, с по 4 вагона, които са напълно проходими от първия до последния. Могат да превозват по 762-ма пътници, като има обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение.

“Първите 2 нови влака трябва да пристигнат в София през октомври, а последният - през май догодина. Всеки ден 2000 души се грижат метрото да върви в график и да обслужва пътниците. Това са служителите ни от експлоатационната част на дружеството. Грижим се те да получат нов адекватен и модерен подвижен състав. Това ще бъде основен акцент в работата ни за следващите 3 г., защото идва времето, когато

над 1/3 от метровлаковете ще приключат експлоатационния си живот

и трябва да имаме готовност да ги заменим. Имаме нужда от още 16 нови влака, за които предстои да обявим процедура за доставка. Така до няколко години ще подменим общо 24 метровлака”, обясни шефът на “Метрополитен” ЕАД Николай Найденов.

До 5 месеца се очаква да приключи процедурата за избор на изпълнител на бъдещото разширение на метрото с 2 станции по бул. “Царица Йоана” до околовръстното. Срокът за строителство е 36 месеца след подписване на договора, което трябва да стане най-късно напролет.

Новите станции ще обслужват 32 000 пътници

“Както винаги, работим изпреварващо с подготовката на проектите, за да имаме готовност да стартираме строителство при осигурено финансиране. Затова подготвяме и още един участък - за бъдещото разширение на метрото през “Студентски град”, обясни Найденов.

Планират се 5 нови станции между “Витоша” и “Студентски град”. Първата ще е на кръстовището на бул. “Черни връх” и ул. “Димитър Манчев”. Втората - между улиците “Проф. Васил Арнаудов” и “Стефан Савов”. След това метрото ще спира на кръстовището на бул. “Симеоновско шосе” и ул. “Проф. д-р Ив. Странски”, а после - при бул. “Акад. Ст. Младенов” и ул. “Проф. Ат. Иширков” при НСА. Последната станция ще е на кръстовището на “Акад. Ст. Младенов” при ул. “8 декември” и ул. “Д-р Йордан Йосифов”. В проекта трябва да се предвиди и

шахта за отклонение на линията към “Симеоново”

- от Бизнес парка до големите търговски обекти на околовръстното.

“Текат предпроектни проучвания и ще започнем успоредно да работим по идейния проект отново, за да пестим време и при наличие на финансиране да имаме готовност да стартираме веднага процедурите. Защото метрото не само придава различен облик на София, но и е емблема на страната ни”, подчерта Найденов.

Николай Найденов, изпълнителен директор на “Метрополитен” ЕАД:

До края на 2027 г. София ще има още 10 метростанции, пускаме

първите 3 през лятото на 2026 г.

Работим в приемственост и синхрон, "Метрополитен" доказа, че е основен транспортен оператор, и пое пътниците при стачката през май Николай Найденов, изпълнителен директор на “Метрополитен” ЕАД СНИМКА: МЕТРОПОЛИТЕН

- Г-н Найденов, как върви строителството на десетте нови метростанции?

- Строителството на новите метростанции тече според проектните срокове. Ръководството, което вече направи 1 г. в “Метрополитен”, работи в приемственост и синхрон. Упражняването на строителния надзор на обектите се извършва в пъти по-качествено и в срок, защото за първи път работим на 3 различни локации - разширението през “Слатина”, трасето по бул. “Вл. Вазов” и новата станция на бул. “П. Владигеров”. Целта е да не допуснем забавяне на строителството заради предизвикателствата, които срещаме с подземната инфраструктура, защото всички чертежи и проучвания доста се разминават с действителността, с която се сблъскват строителите под земята. С пускането на трите участъка

метромрежата на София ще е 61 км и 57 станции

Но същинската дейност на “Метрополитен” не е строителството, ние сме транспортен оператор, който се справи перфектно при безпрецедентната транспортна криза през месец май. Тогава за 5 дни превозихме над 3 млн. пътници. Доказахме, че “Метрополитен” е основният транспортен оператор на София, може да поеме целия поток от пътници и не допуснахме столицата да остане без никакъв градски транспорт.

Иначе проектът за трасето по бул. “Вл. Вазов”, където се строят 3 метростанции, е за 217 млн. лв. и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Изпълнението е 85%. Надявам се до юни 2026 г. участъкът да бъде пуснат в експлоатация. Това е един от проектите, които ще бъда за пример и ще покажат перфектно изпълнение по ПВУ. Договорихме и допълнителни средства, а малко дружества могат да се похвалят с това. С пускането на участъка над 50 000 столичани ще могат по-бързо и лесно да се придвижват в града.

Трасето от 6 км с 6 станции през “Слатина” е изпълнено 35%. Проектът е на стойност 540 млн. лв. и се финансира от Кохезионния фонд и заем от ЕИБ. Участъкът трябва да е готов в края на 2027 г. Той

ще обслужва над 75 000 души дневно

Една от станциите е до зала “Арена София” и с нея ще осигурим добра транспортна връзка, което беше основен недостатък на съоръжението. Там ще има и буферен паркинг за 120 коли. Изграждаме и още един - за 250 коли при станцията до УМБАЛ “Св. Анна”. Това е допълнителна дейност за “Метрополитен”, но подпомагаме Столичната община, защото градът има нужда от буферни паркинги, за да насърчим повече софиянци да слязат от колите, да ползват по-бърз и екологичен транспорт и всички да дишаме по-чист въздух. Изграждането на трасето е свързано и с друго предизвикателство - ще минем под част от терена на Военна академия. За втори път се налага да минем под имот на Министерството на отбраната след Военния клуб, където се справихме чудесно. Не само че нямам притеснения, че ще изпълним и сега всичко, което се иска, но и

ще възстановим езерото в парка на

Военна академия, което сега не функционира.

- А защо е толкова важна станцията по бул. “П. Владигеров”?

- Сега заради строителството е прекъснато обслужването на пътници между “Обеля” и “Сливница”. Но с новата станция ще поправим един пропуск и ще разделим влаковото движение. Тя е нужна заради сериозното развитие на метромрежата в последните 15 г. Разделянето на линиите ще даде възможност те да се обслужват професионално, без да се налага, когато се зареждат влаковете, машините да се изчакват и да се губи време. Изпълнението на метростанцията е около 30%. Там е предвидено да има интермодален хъб - метро, автогара, жп гара и буферен паркинг. Така гражданите ще могат да ползват всички видове транспортни връзки и ще могат да оставят колите си, без да влизат с тях в града. Този хъб е важен, защото на новата жп гара ще спират влаковете по 3 ключови връзки, включително със Сърбия, Северна Македония и Гърция. Така пътниците няма да стигат до Централна жп гара, а ще могат да ползват метрото и да се придвижват бързо и екологично. Метростанцията трябва да е готова в началото на 2027 г. и тогава ще намалим интервалите на движение на влаковете по втората линия с 2 минути.