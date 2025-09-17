Столицата по-сигурна с 420 нови камери

Още 180 камери за видеонаблюдение ще бъдат поставени до края на годината в София. Те ще бъдат монтирани в централните райони “Оборище” и “Триадица”, както и в кварталите в “Красна поляна”, “Илинден”, “Кремиковци” и в село Бусманци. Предстои разширение на системата за видеонаблюдение и в “Панчарево”, съобщиха от Столичната община.

От началото на 2024 г. са изградени 240 нови камери, така с предстоящото поставяне на още 180 допълнително ще заработят 420. Започнала е и подмяната на устройства, инсталирани през 2007 - 2008 г. Район “Нови Искър” вече е изцяло оборудван с камери за сигурност, а до края на 2025 г. ще приключи работата и в “Кремиковци”.

Столицата

вече има дългосрочен

договор за

видеонаблюдение,

който осигурява стабилност, надеждна поддръжка и възможност за реално развитие на системата за сигурност. “Сигурността не е само техника - тя е усещане за ред, за грижа и за това, че институциите работят. Продължаваме с работа и с мисъл за всеки квартал”, подчертават от общината.

Оттам напомниха, че близо 3 г. София нямаше активен договор за поддръжка на системата за видеонаблюдение.

“Сигурността започва от малките моменти, които често приемаме за даденост - да минем спокойно през подлез, да седнем с детето си в парка, да се приберем по тъмно без тревога. Именно тези моменти превръщат един град в “дом” и показват защо не можем да правим компромис с темата за сигурността”, убеден е кметът Васил Терзиев. По негово нареждане общински експерти и отдел “Пътна полиция” при СДВР са набелязали допълнителни мерки за обезопасяване на рискови пешеходни пътеки.

Осветление и

антипаркинг стълбчета

преди и след

пешеходната пътека

ще се слагат на зебрите по булевардите “Ломско шосе”, “Т. Александров”, “Гоце Делчев”, “Черни връх” и др.

Предвижда се и закупуване на още 20 камери за скорост.

Вече е обновена маркировката на над 90% от първостепенната улична мрежа в широкия център. След приключване на дейностите около училища и детски градини ще се извърши маркиране по улици и булеварди в кварталите. За новата маркировка се използват светлоотразителни перли, които подобряват видимостта, особено през нощта и при лошо време. За пешеходните пътеки се полага термопластик с минимална дебелина 2,5 мм, което гарантира дълготрайност от 4 - 5 г.