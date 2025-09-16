Задържаха 16-годишен, заплашил с нож и ограбил друг младеж на метростанция "Сердика"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишно момче за грабеж над 17-годишен младеж, при който е използвана заплаха с нож.

На 15.09.2025 г. в района на подлеза на метростанция „Сердика" в гр. София, обвиняемият К.К. като непълнолетен, но разбиращ значението на извършеното, е отнел 150 лева от владението на младо момче, като е използвал заплаха. Обвиняемият насочил нож към младежа и му казал: „Давай парите, едно намушкване и си дотам", съобщават от Прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 48 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняеми.