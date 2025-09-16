Русе с безплатен градски транспорт на 22 септември

Община Русе ще се включи активно в Европейската седмица на мобилността, която тази година се провежда в периода 16–22 септември. Кампанията на Европейската комисия цели да насърчи устойчивата градска мобилност и алтернативните начини за придвижване в градска среда.

Кулминацията на инициативата е 22 септември – Ден без автомобили. По този повод Община Русе и „Общински транспорт Русе" ЕАД ще осигурят безплатен достъп до всички линии на масовия градски транспорт. Така всеки жител и гост на града ще има възможност да остави личния си автомобил и да избере по-екологичен начин на придвижване.

Мотото на кампанията тази година е „Комбинирай и се движи", като акцентът е върху подобряване на здравето и качеството на живот. Темата на Европейската седмица на мобилността 2025 – „Споделено пространство за всички" – поставя във фокус значението на равнопоставения достъп до градската среда. Споделените пространства намаляват замърсяването и шума, повишават безопасността за всички участници в движението и превръщат градовете в по-добро място за живеене.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да използват и другите алтернативни варианти за придвижване като спазват стриктно правилата за движение, които са едновременно екологичен и икономичен вариант за придвижване в градска среда.