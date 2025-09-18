Развитие на електротранспорта в София - приоритет за следващите 5 г.

Планира се покупка на 75 тролея, 50 електробуса и 108 трамвая

Мащабно обновяване на превозните средства в електротранспорта на София трябва да се случи в следващите 5 години. То включва нови 75 тролейбуса, 50 електробуса и 108 трамвая, които да возят софиянци.

Покупката им е предвидена в програмата за обновяване на подвижния състав и развитие на съпътстващата инфраструктура на общинското дружество “Столичен електротранспорт” и е гласувана от Столичния общински съвет.

“Проектите, включени в програмата, са без осигурено финансиране.

В момента се проучват възможности за финансиране чрез европейски програми, инвестиционни кредити от Европейската инвестиционна банка или Европейската банка за възстановяване и развитие, или средства от бюджета на Столичната община. Дружеството кандидатства за грант по Модернизационния фонд на ЕС. Представихме в Министерството на енергетиката инвестиционно предложение, което очаква одобрение от ЕИБ и от инвестиционния комитет към Модернизационния фонд на ЕС”, обясни изпълнителният директор на “Столичен електротранспорт” инж. Евгений Ганчев.

Вече са обявени обществени поръчки

за доставка на

40 нископодови

климатизирани

дуални тролейбуса

с дължина 18 m и на още 35, но с дължина 12 m. В ход са и процедурите за общо 50 нископодови климатизирани бързозарядни електробуса, като 35 от тях ще са с дължина 12 m, а останалите - 18 m. Подготвят се и документациите за доставка на общо 108 нископодови климатизирани трамвая, като част от тях ще са “пенделни”.

Капитален ремонт и модернизация на 40 трамвайни мотриси модел Tatra T6A2 и Tatra T6B5 включва още програмата. Това означава нова електроника, климатизация и добавяне на нископодова част, което ще ги направи по-удобни за майки с детски колички и хора с увреждания.

Освен мащабното обновяване на подвижния състав планираме да изградим фотоволтаичен парк за производство на електроенергия и преработката ѝ за собствени нужди. Така ще намалим енергийните разходи на дружеството и ще диверсифицираме източниците си за снабдяване с еленергия. Индикативната стойност на проекта е 20,1 млн. лв. без ДДС, уточни инж. Ганчев.

Освен това ще се реконструират 5 токоизправителни станции на стойност 25 млн. лв. без ДДС и ще се достави специализирана техника за поддръжка на инфраструктурата на електротранспорта - релсов път и контактно-кабелна мрежа, както и устройства за улавяне и съхранение на рекуперираната при движение на возилата енергия.

Ръководството на “Столичен електротранспорт” работи и по

програма за

подобряване

условията на труд

на своите близо

2 хиляди служители,

одобрена от СОС. Става дума за ремонт на санитарни възли и работни помещения, на покриви, изграждане на естакади с площадки за ремонт на трамваи, доставка на подвижна електрическа лаборатория, на крикове, реконструкция на две автомивки, външно осветление в депата и др.