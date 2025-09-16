ДТ ''Сава Огнянов'' със специално издание на спектакъла „Духът на поета" за 22 септември

Драматичен театър „Сава Огнянов" отваря врати за всички патриоти и родолюбиви русенци на 22 септември със специално издание на спектакъла „Духът на поета" от Стефан Цанев. По този начин екипът отдава почит към Свободата и Независимостта на България и се включва към събитията, с които Община Русе ще отбележи датата.

Началото е от 18 ч. в Камерна зала на театъра. На този ден „Духът на поета" звучи още по-силно предвид посланията на пиесата на Стефан Цанев, с режисьор Ивайло Ненов. Сценография и костюми Петя Боюкова, музика Пламен Мирчев – Мирона. Участват Кадри Хабил, Милен Димитров, Борислав Апостолов.

Вече второ десетилетие България е свободна страна. Националните идеали на Възраждането са още живи, а паметта за загиналите герои сплотява младата нация. На бившите революционери Стефан Стамболов и Захарий Стоянов се налага съдбовната трансформация – от борци за свобода да се превърнат в новите управници. Но какво се случва, когато 16 г. след смъртта на Ботев, на вратата на министър-председателя почука самият той? Може ли прославеният герой за миг да се превърне в смъртен враг? Една история за Стамболов, Стоянов и Ботев, в която сблъсъците на съвест, гордост и угризения раждат отчаяни действия. Една история за тежестта на короната и олекването на човека.

Като комплимент към своята публика Драматичният театър намалява цените на билетите за спектакъла на 15 лева. Билетите могат да бъдат закупени на https://entase.to/ujU или на касата на театъра от 10 до 14 ч. и от 14:30 до 18 ч.