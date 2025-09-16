Община Русе възстановява маршрута на автобусна линия № 20

От 17 септември (сряда) се възстановява постоянният маршрут на автобусна линия № 20. Промяната влиза в сила след приключването на строителните дейности по обектите „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе" и отвореното за движение кръстовище на ул. „Котовск" с ул. „Измаил" в района на СУПНЕ „Фридрих Шилер".

Автобусите ще се движат отново по ул. „Котовск" в участъка между „Обръщало – пл. „Прага - север" и „Сент Уан". Поради това те отново ще обслужват спирките „Жерав – север" и „Боряна" и няма да спират на „Мол Русе".

Община Русе благодари на гражданите за проявеното търпение и разбиране по време на строителните дейности.