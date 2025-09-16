Спипаха тийнейджър, откраднал кутия с дарения от джамията в Сърница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автор на кражба от мюсюлмански храм е установен от служители на полицейския участък в гр. Сърница. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Вчера от местното настоятелство на храма подали сигнал в участъка, че апаш е проникнал в сградата на джамията. Била извършена кражба на кутия за дарения с намиращите се в нея пари. След незабавно предприетите действия по разследване месните полицейски служители стигнали до самоличността на извършителя.

Оказало е, че това е 14-годишен тийнейджър от родопското градче. По случая е образувано досъдебно производство, а с непълнолетния работят криминалисти и инспектор „Детска педагогическа стая".