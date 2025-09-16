560 таблетки амфети в такси откри полицията в Бургас при среднощна проверка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Торба с 561 бяло-сини таблетки са открити при среднощна проверка на такси в Бургас. При полеви тест хапчетата реагирали на амфетамин, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Цветелина Рандева.

Автомобилът е спрян за проверка на 15 септември около 04.10 ч. на бургаската улица "Индустриална". Служители на Първо Районно управление установили, че заедно с 52 - годишния водач се придвижва и 19 - годишен младеж от кв. «Победа».

Торбата с наркотика е открита в купето на таксито, а пътникът заявил, че хапчетата не са негови. Работата по случая продължава, засега няма задържани.