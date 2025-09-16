Почина свещеникът на Арменската църква в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина Дер Кусан Хадавян – свещеникът на арменската църква в София. Той е починал в неделя вечерта, на Кръстовден (Сурп Хач). Тъжната вест съобщават от Църковно настоятелство към Арменска Църква във фейсбук.

Ето какво пишат още те:

Нашият отец си отиде така тихо и смирено, както и живееше – винаги до нас и в църквата. В същия ден той отслужи празничната литургия за Сурп Хач и въведе в християнския свят едно от децата ни чрез тайнството на Кръщението. А вечерта, след като изпълни своя дълг в храма, сам пое към небето. Завърши земния си път в деня на Кръста, към който беше устремен през целия си живот.

Като църковни настоятели може би не ни отива да казваме, че сме „покрусени" или „шокирани" от смъртта. Но от загубата на дер Кусан ни боли и тъгуваме. Много. Наистина много.

Колкото и да сме различни по характер, поколения, разбирания и убеждения, всички ние, арменците в София, бяхме благословени да имаме за свещеник един добър и смирен човек като дер Кусан.

Отец и човек, който ни обединяваше със способността да ни приема такива, каквито сме – и въпреки всичко, което не успяваме да бъдем.

Отец и човек, който не ни казваше, а ни показваше как живее един праведен арменец.

Отец и човек, който беше с нас винаги и навсякъде – в радост и в скръб, в шегите и в пререканията.

Над 35 години дер Кусан безкористно и с пълна отдаденост служеше в софийския арменски храм – оставяйки светла следа в сърцата на поколения миряни и верен пример за истинско духовно служение.

Толкова винаги беше с нас, че е трудно да си представим църквата, а и самите себе си, без него.

Молим се на Господ да дари светлина и мир на душата му.

Да даде сила и вяра на близките му.

А на нас, миряните, да прости за всичко и да ни дари път напред.