Доц. Боряна Здравкова е новият зам.-ректор на Великотърновския университет

Доц. д-р Боряна Здравкова е новият заместник-ректор по учебната дейност на Великотърновския университет. Предложението на ректора проф. д-р Димитър Димитров е гласувано днес от Академическия съвет, съобщиха от ректората.

След полагането на клетвата тя заяви, че ще работи за повишаване качеството на образователния процес, модернизация на учебните програми и още по-активно въвеждане на иновации в обучението.

Боряна Стойнова Здравкова е родена през 1971 г. Завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" през 1994 г. в специалност История. От 2000-та година е част от общността на Университета – първоначално като служител в Педагогическия факултет, а от 1 ноември 2006 г., след спечелен конкурс за „Асистент", и като преподавател в същия факултет. През 2013 г. придобива образователна и научна степен „Доктор" по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика). От 2015 г. заема академичната длъжност „Доцент" по социална педагогика.

Административният опит на доц. д-р Боряна Здравкова включва два мандата като заместник-директор на Педагогическия колеж – гр. Плевен (2015-2019 и 2019-2023 г.). През 2023 г. е избрана за директор на Колеж за мандат 2023-2027 г.