Росен Желязков: Пари за решаване на водната криза има, но трябва да се управляват честно

Настоящият борд по водите, като координационен механизъм, който следва да се отчита много ясно пред Народното събрание, следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход при управлението на водните ресурси, целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, в намирането на нови водоизточници, в управлението на речните корита, защото проблемите, свързани с естествения оток, на пролет могат да се превърнат и във наводнения.

Това заяви премиерът Росен Желязков, който откри първото заседание на Националния борд по водите. В изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година той трябва да предприеме на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България.

"Всички вие, които сте определени с решението на Народното събрание, ние, които сме част от изпълнителната власт във взаимодействие с общините, неправителствения сектор трябва отговорно да намерим и реализираме решенията. Неслучайно част от борда е Българската банка за развитие, чиято капитализация преди известно време има за цел именно такива целенасочени инвестиции с ресурса, с който разполагаме. Ние нямаме оправдание, че няма пари - пари има и трябва да се управляват честно, почтено под надзора на обществото", категоричен беше Желязков.

Той обясни, че бордът има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, което през последните години не само не се решава, а и се задълбочава. Този въпрос е част от липсата на координирани действия на институции, държава и общини и компетентни лица. По думите му факторите, които комплексно водят до безводието, са няколко. На първо място това са климатичните фактори - намалените и неравномерни валежи, засушаване, начинът, по който природата отвръща с различни стихии, като пожари. На второ място - лошото планиране и управление на водните ресурси, лоша инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции във ВиК структурата. И не на последно място лошата експлоатация, която би трябвало да служи за напояване за промишлени и битови нужди, но заради лошото планиране и управление се стига като случаят от вчера в Ловеч - лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс от Ловеч. Крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликт между населението на различни общини при използването на един и същи воден ресурс.

Припомняме, че вчера министърът на регионалното развитие Иван Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч Данаил Събевски, а днес той я подаде. Като причина бе изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч. В Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа. Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

В борда по водите участват представители на: Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.