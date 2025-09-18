София търси инвеститори за паркинги и спортни зали, първите концесии - още догодина

Работна група изготвя правилата за публично-частно партньорство и списъка с подходящите общински терени

София ще търси частни инвеститори, които да изграждат паркинги, спортни зали, термални комплекси и зарядни станции за автомобили.

Създадена от кмета работна група трябва да напише правила и модел, по който да се извършва публично-частното партньорство. Тя бе сформирана в края на юли, вече проведе първото си заседание. Очаква се да приключи работа до края на годината и след това да внесе доклад в Столичния общински съвет, а първите концесии за изграждане на многоетажни подземни и надземни паркинги да са факт през 2026 г.

Освен да изготви рамка за публично-частно партньорство, работната група ще трябва и да идентифицира общински имоти, които са подходящи за паркинги, спортни зали и игрища, и термални комплекси. Идеята е София да привлича частни инвеститори, които със собствен капитал и на свой риск да изграждат такива обекти чрез концесия, предоставяне на право на строеж и др. Изричното условие, поставено от кмета Васил Терзиев на работната група, е

изградените чрез публично-частно партньорство обекти да остават публична

общинска собственост, която за определен период от време ще се експлоатира от частни инвеститори.

“Центърът за градска мобилност и “Метрополитен” трябва да продължат да изграждат паркинги, но работната група ще предложи модел как да включим активно в тази дейност и частните инвеститори, за да може по-бързо да имаме напредък за решаването на проблема с паркирането. Идеята е да имаме ясни правила и конкурентни процедури”, подчертава Терзиев.

Възложени са задачи на дирекциите “Общинска собственост” и направление “Архитектура и градоустройство”, след което работната група ще обобщи и анализира цялата информация за терени, подходящи за изграждане на паркинги, съобщи общинският съветник Бойко Димитров от ПП-ДБ, който е неин председател.

Паркингите, които ще се строят от частни инвеститори,

няма да са само етажни гаражи за автомобили, а трябва да са модерни съоръжения, които да предоставят възможност и за спорт

Такъв паркинг се изгражда на пазар “Ситняково” от общинското дружество “Пазари Изток”. Той е на 5 нива със 158 паркоместа, разположени на четири етажа. Има и зона за провеждане на събития, спортно игрище, 2 спортни зали и кафе-сладкарница. На последното пето ниво са разположени спортното игрище и зали за спорт. 16 от паркоместата ще бъдат със зарядни станции за електромобили. Достъпът до паркинга ще се осъществява от бул. “Шипченски проход”. Обособена е зона с абонаментно паркиране и друга - за почасово паркиране за посетителите на пазара.

Изграждането му започна през 2023 г. върху терен, който също беше прилежащ паркинг на пазара. Предстои издаване на акт 15 за съоръжението и се очаква до края на октомври обектът да бъде въведен в експлоатация, заяви изпълнителният директор на “Пазари Изток” ЕАД Даниела Георгиева.

По линиите на метрото пък в момента се изграждат три паркинга, два от тях подземни

Те са по разширението на третата линия при метростанциите на бул. “Цариградско шосе”, при зала “Арена София” и бул. “Владимир Вазов”. С тях ще бъдат осигурени около 450 паркоместа. Кметът Васил Терзиев проверява строителството на бъдещата метростанция до зала "Арена София". Там ще има и буферен паркинг СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Планира се и довършване на изградения в груб строеж още при строителството на първата метролиния паркинг при метростанция “Сливница”, който ще предложи 262 паркоместа. След анализ на актуалното състояние на обекта намерението на общината е да възложи на ЦГМ изпълнение на проекта.

В район “Подуяне” се подготвя изграждането на два наземни паркинга освен тези към строителството на метрото, съобщи кметът на района Кристиян Христов.

Предвижда се и паркинг до моста “Чавдар” за около 100 места,

като в момента се подготвя технически проект и се очаква до месец да бъде издадено разрешение за строеж.

Паркинг за около 300 автомобила се планира близо до бъдещата метростанция “Витиня”. Започнала е подготовката на проект, целта е през 2026 г. да бъде завършен. Идеята е той да бъде изграден едновременно с пускането на метрото в район “Подуяне”.