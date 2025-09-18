“Инвест София” - мостът към успеха: подкрепя предприемачите от идеята до реализацията

Търси се талантливата група иноватори, чиито компании да се изстрелят в топ 100 на България

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции - “Инвест София”, е ключовият партньор и връзка между бизнеса и администрацията в София. Агенцията играе важна роля за превръщането на столицата в привлекателен център за инвестиции, стартиране и развитие на бизнес. С акцент върху подкрепата на стартиращите компании и иновациите тя не само насърчава икономическия растеж, но и създава условия за нови работни места, а с това - и устойчиво развитие на града.

Тази година стартира съвместната инициатива на “Инвест София” и Lions of Bulgaria за подкрепа на предприемачи. Фокусът е върху идентифицирането на малка, но талантлива група иноватори - “строителите” и “смелите”, които да изградят компании с реален потенциал. Програмата предлага обучение с глобален стандарт и подкрепя участниците да се състезават на международни пазари. Целта е за 5 г. избраните компании да се наредят сред 100-те елитни в България.

Благодарение на квалифицираната работна сила и модерна инфраструктура София се позиционира като

водещ център на иновативен бизнес и технологии в Източна Европа

Градът привлича инвеститори от ИТ, биотехнологии, финтех и други високотехнологични сектори. Благоприятната бизнес среда е подкрепена от наличието на инкубатори, акселератори и коуъркинг пространства, които създават стимулираща среда за развитие и партньорства.

“Инвест София” има основна роля в развитието на тази екосистема, като предлага безплатна подкрепа на инвеститори и стартиращи компании, улеснявайки процесите на установяване и растеж. Те получават информация за подходящи локации, финансиране и бизнес контакти, което ускорява реализацията на инвестиционни проекти.

“С активното посредничество между бизнеса и местните институции “Инвест София” благоприятства генерирането на идеи и иновации, които да отговорят на потребностите на динамичната икономическа среда”, каза изпълнителният директор д-р Мария Христова.

“Инвест София” се концентрира върху интегрирането на стартъпи в екосистемата на столицата чрез цялостна подкрепа - от идеята до реализацията. Агенцията подпомага предприемачите с достъп до информация за финансиране, места за развитие и обучение и с контакти в различни сектори. Чрез активно участие в инициативи като Bulgaria Wants You и “Тук-Там” агенцията улеснява свързването на млади таланти и предприемачи с възможности за менторство, както и с чуждестранни инвеститори. Специално внимание се обръща на стартъпите, които имат нужда от стратегическа помощ в ранните си етапи.

През последните 2 г. сме

съдействали на над 250 нови стартиращи организации

и сме подпомогнали редица разширяващи се компании, допринасяйки за създаването на над 1000 нови работни места, каза д-р Христова.

“Инвест София” активно работи Столичната община да е по-привлекателна и да се подобрява бизнес климатът. Ние сме като “едно гише” за предприемачите, като им осигуряваме безплатна подкрепа в тяхното развитие, коментираха от “Инвест София”.

Специалната програма на агенцията - Sofia IS, е първата градска инициатива у нас, която обединява местната администрация и компании от града, за да предостави интегрирани услуги за инвеститорски запитвания и безплатна помощ, покриваща всеки етап от създаването на бизнес в София. Sofia IS обединява екипи от международни компании с експертиза в бизнес анализа, финансово и правно консултиране, трудовия пазар и др. Част от нея са над 80 компании - местни и международни, от всички сектори на икономиката за търсещите експертиза, докато стартират своята дейност в София.

“Инвест София” е активен партньор и двигател на промяната в столицата. Това прави градът не само добро място за стартиране на бизнес, но и пространство, което привлича и задържа талантливи и целеустремени хора, изграждащи своето бъдеще тук.