Военноморските ни сили унищожиха дрон на около 80 км от Варна

Военноморските сили (ВМС) на Република България изпълниха успешно задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен плавателен апарат, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

На 15 септември ВМС, във взаимодействие със съюзни сили и средства, откриват повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море. Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив. По време на операцията от ВМС на Република България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района.

Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването.

Миналата седмица руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. Ескалацията, близо до границите на Полша, постави източната част на НАТО в състояние на повишена готовност. Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО.

Парчета от руски дронове пък паднаха в Румъния след атака по Украйна. На 15 септември вечерта румънското население в населените места в близост до северната част на окръг Тулча е получило две предупреждения за тревога и евакуация на безопасни места, след като руският дрон бил засечен в румънското въздушно пространство.