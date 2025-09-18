Интелигентни контролери управляват над 25 000 улични лампи в София

Новата система намалява времето за реакция при повреда, сигнализира дистанционно и ще пести ток

Над 500 електрически табла, които управляват повече от 25 000 улични осветителни тела в София, вече са модернизирани и дигитализирани, като към тях са монтирани контролери за управление и измерване на показателите им в реално време.

Те са част от новата система за управление на уличното осветление в столицата, разработено по искане на кмета.

Първите оборудвани 500 елтабла се намират

в районите “Младост”, “Студентски”, части от “Искър” и “Витоша”

Задачата, поставена от Васил Терзиев, е чрез автоматизиране на дейността да се осигури качествена промяна и градът “да светне”.

“Добрата осветеност е ключова за сигурността и реда и е една от най-важните услуги, която общината осигурява за столичани. Гражданите посочват уличното осветление като един от старите нерешени проблеми. Според експертите в много от случаите прекъсването на осветлението се дължи на лошото състояние на кабелната мрежа и електрическите табла. Затова насочихме усилия в разработването на съвременна, отговаряща на най-високите стандарти система за управление и подмяна на осветлението с ново, което да гарантира, че София ще е по-добре осветена ”, обясни Терзиев.

Системата за управление на уличното осветление е разработена и адаптирана спрямо реалните проблеми и нужди на града. Тя дава възможност за дистанционно управление и мониторинг на изкуственото външно осветление и е

базирана на най-модерните световни IT технологии и решения

С нейна помощ се очакват намаляване на времето за реакция, по-ниски разходи за енергия и поддръжка. Тя елиминира нуждата от традиционни ръчни инспекции на екипите в търсене на проблеми, предотвратява неавторизиран достъп и злоупотреби със съоръженията и повишава нивото на безопасност.

Аналитичните функции на системата, осигурени чрез вграден изкуствен интелект и алгоритми, дават възможност за установяване на бъдещи технически проблеми като например привършващ “живот” на даден осветител и промяна на момента на включване и изключване, без това да налага физическа намеса от екипите и настройка от захранващите табла.

Това е първата стъпка за автоматизиране на процесите по управление и поддръжка на уличното осветление на столицата. Общината планира до 2 години всички захранващи табла и осветителни тела в града да са оборудвани и присъединени към системата.