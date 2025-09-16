Откриха дрога на кораб за разходки в Поморие, стопанинът му - с крими досие

47-годишен помориец, стопанисващ кораб за разходки, е задържан след като на плавателния съд са открити наркотици, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Бургас.

На 15 септември около 13.30 ч. служители от Районно управление Поморие извършили проверка на кораба, акостирал на старото поморийско пристанище. На борда са открити две свивки с около 3 грама метамфетамин. Помориецът е задържан за срок до 24 часа. По данни на полицията мъжът е криминално проявен. По случая е образувано бързо производство, каза говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Разходките с корабчета из залива са едни от най-търсените атракции от туристите през цялото лято, чак до края на септември, тъй като цената им е достъпна, а предлаганото преживяване гарантира незабравими спомени.