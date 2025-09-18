“Топлофикация София” продължава с мобилните приемни - експерти помагат на място на граждани за решаване на казуси

Най-често столичани питат за изравнителнитесметки, такса “сградна инсталация” и как да сменят топлинния счетоводител

През септември “Топлофикация София” стартира второто издание на инициативата “Мобилна приемна”, която цели да скъси дистанцията с клиентите чрез директен диалог на място. Ръководители и експерти на дружеството ще бъдат на разположение на гражданите в различни квартали на столицата, за да отговарят на въпроси и да съдействат пряко за решаването на конкретни казуси.

След Южния парк и парк “Герена” приемната ще бъде в парковете Западен, “Дружба”

и “Гео Милев”, пазар “Младост 1”, кв. “Надежда” и района около хотел “Плиска” - в работни дни между 16 и 19 ч, а в почивните от 10 до 14 ч.

“Първото издание на инициативата показа, че хората оценяват, когато сме сред тях. През мобилния офис минаха много граждани, които искаха да чуят отговор от експерт на място, а не през имейл или телефон. Убедихме се, че персоналното отношение и внимание ги кара да са по-отворени за активен диалог. Това ни мотивира да повторим инициативата и да я превърнем в устойчива форма на комуникация с клиентите”, обясни Антоанета Добрева, директор на дирекция “Клиентска удовлетвореност и дялово разпределение” в “Топлофикация София”.

Най-често задаваните въпроси в мобилните приемни са били за разяснения по месечните фактури, изравнителните сметки, начина на разпределение на топлинната енергия, такса “сградна инсталация”, подмяна на уредите за дялово разпределение и др.

Според Добрева, въпреки че фактурата е максимално опростена, тя все пак има много компоненти, които са специфични и често неразбираеми за клиентите. “Затова мобилната приемна е толкова нужна - на място успяваме на разбираем език да обясним логиката на формиране на сумите в нея и ред по ред да разясним всяко перо”, подчерта тя.

Един от приоритетите за дружеството е удовлетвореността на гражданите и “Топлофикация София” развива редица електронни услуги. Мобилното приложение “Моето топло” вече се използва, особено от по-младите клиенти на дружеството. То позволява на потребителите да заявят електронна фактура, да следят и плащат сметките си онлайн, да сравняват потреблението си с минали периоди и да получават известия за планови ремонти и аварии в техния район.

“Това е бърз, сигурен и удобен канал, който ще надграждаме, като включим постепенно и други функционалности. Целта е да улесним клиентите и само с няколко клика и минимален брой прикачвания на документи да могат да ползват различните ни електронни услуги”, каза Добрева.

От “Топлофикация София” напомнят, че според европейската директива за енергийна ефективност до края на 2026 г.

уредите за дялово разпределение трябва да са с дистанционен отчет

Водомерите за топла вода с дистанционен отчет трябва задължително да са доставени от топлинен счетоводител или одобрени от него. Оборудвайки имотите с дистанционни уреди, клиентите в една етажна собственост, свързани към една абонатна станция, могат да изберат да преминат на ежемесечен отчет. Tака те ще получават месечна фактура въз основа на реално потребената енергия за отопление и подгряване на вода и ще могат по-добре да контролират потреблението си и да управляват бюджета си. Така отпада и възможността за въвеждане на некоректни показания поради човешка грешка, като се ликвидират и кражбите. Близо 50% от клиентите на топлинното счетоводство на “Топлофикация София” са вече с дистанционни уреди. Дружеството предлага такива под наем или на разсрочено плащане. Договорът за наем е за 10 г. и негови предимства са бърз монтаж, подмяна на уредите без инвестиция от клиента и без ангажимент за сервиз или гаранционна поддръжка.