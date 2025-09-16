Министър Иванов: Нужна е координация между институциите при управлението на водните ресурси

Днес се проведе първото предварително заседание на борда по водите, утре на заседанието на Министерския съвет ще се уточни персоналния състав. Решението на Народното събрание има 11 точки, които изискват много сериозна координация между различните институции и много решителни мерки, в това число законодателни, административни и финансови. Цялата тази координация ще бъде приета от борда. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров. Първото заседание ще се проведе вероятно още следващата седмица

Проблемите и решенията им ще бъдат адресирани ясно и конкретно. Въпреки добрата комуникация между министерствата, винаги ще има паралелни действия, финансиране и различни стратегии. Нашата задача е да излезем от този тупик и решението, съгласно вижданията на представителите на Народното събрание, е именно създаването на този борд, който ще внесе повече яснота при управлението на тези ресурси, защото по наша преценка има достатъчно средства и експертиза, уточни регионалният министър Иван Иванов.

По думите му основните задачи на борда ще са да се намерят конкретни решения за проблемните региони и дългосрочни стратегически решения за цялата страна. Работата ще изглежда по следния начин - целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработването на нови водоизточници, управлението на речните корита, качеството на водата, а не само нейното наличие. Всички тези действия изискват експертизата да бъде обединена. Очакваме всички засегнати институции извън изпълнителната и законодателната власт също да взимат участие, призова Иванов.



