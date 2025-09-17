Заплатата в София вече е 3500 лв. дава по-добър живот от Лондон, Париж и Берлин

Профилът на столичани на: 42-годишен,образован, с жилище, работи в ИТ и аутсорсинг сферата, търговията или финансите

42-годишен, образован, със собствено жилище и семейство, с работа в ИТ и аутсорсинг сферата, търговията или финансите със заплата около 3489 лв. Това е профилът на средния софиянец, който все повече се доближава и до средния европеец. Заплатата му е по-висока от средната в Букурещ, Атина, Загреб, Скопие, Белград, Братислава, но все още изостава значително от западните икономики. В Париж и Берлин средната заплата е около 4500 лв., а в Лондон тя е 3500 паунда. Там обаче данъците са далеч по-високи, наемите и храната също. Така всъщност със средна заплата в София може да се живее далеч по-добре, отколкото в Париж, Берлин и Лондон.

Централни сгради се отразяват в емблематичните павета на столицата след дъжда. СНИМКИ:ГЕОРГИ КЮРПАНОВ И ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Ако в София разполагате със заплата от 3489 лв., то с около €1350 месечно ще може да живеете самостоятелно и да покривате сметките си, да се храните разнообразно, да ползвате градски транспорт, да излизате и дори скромно да спестявате. За да се живее със същия стандарт в Берлин, ще трябват много повече пари от средната заплата. Месечният наем за едностаен апартамент в центъра на Берлин е около 1200 евро, което е повече от двойно спрямо София. Разходите за храна са около €500 евро, карта за транспорт- 50, комуналните услуги и интернет - 280 евро. За свободно време и лични разходи отиват средно около 350 евро. Така

разходите за месец в Берлин стигат 2379 евро, което е над 2 пъти повече от разходите за същия стил на живот в София

В Париж животът е още по-скъп. Наемът за едностайно жилище е около 1400 евро, за храна трябват още 600 на месец, транспортната карта излиза около 75 евро, а комуналните услуги - още 250 евро. За свободното време и допълнителни разходи трябват около 400 евро. Така месечните разходи стигат около 2725 евро, което е над 2,3 пъти повече от сумата, нужна в София за същия стандарт.

Софийският университет е една от емблемите на града. СНИМКИ:ГЕОРГИ КЮРПАНОВ И ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

В Лондон нужните средства са най-много. Средният наем е около 1600 евро, храната - 650, транспортът - 160, комуналните и интернет - 330 евро, а разходите за свободно време - поне 450 евро. Общо на месец трябват около 3190, или към 3 пъти повече от нуждите ви в София за същия начин на живот.

София е далеч по-евтина и от останалите балкански столици. За ток, вода и отопление в София има с 50 евро по-ниски разходи в сравнение с тези в Атина и практически идентични с тези в Скопие въпреки много по-ниските заплати в северномакедонската столица. При наемите София отново е в средата, а интернет достъпът е по-евтин единствено в Букурещ, показва сравнение в платформата Numbeo.

СНИМКИ:ГЕОРГИ КЮРПАНОВ И ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

София е най-добрият град за живот в ЕС след пенсиониране,

съобщи наскоро сп. “Форбс”, позовавайки се на проучването на изследователската компания “Мънипени”. Според техните изчисления на година са нужни 148 590 евро (163 035 долара) за комфортен живот, като другите градове в класацията изискват двойна или дори по-голяма сума. “София има 69% достъп до здравеопазване, 27,85% зелени площи, 25 фитнес клуба, 2 голф игрища и 246 кафенета”, пишат от изданието. Е, столичани добре знаят, че фитнес клубовете са далеч повече.

Ако се погледне в регионален план, то средната заплата тук е 3489 лв. И е с почти 1000 лв. по-висока от тази в страната (2572 лв.)

Разликата между столицата и областта с най-ниска средна заплата у нас - Кюстендил, където тя е 1779 лв., вече е близо двойна. София остава единствената област с над 3000 лв. средна заплата. Софийска област е с 2370 лв., а Варна - 2361 лв. Традиционно сред лидерите успява да попадне и Враца, главно благодарение на АЕЦ “Козлодуй” - там средно вземат 2300 лв., докато например в Пловдив е 2197 лв., а в Стара Загора е 2178 лв., показват данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите.

СНИМКИ:ГЕОРГИ КЮРПАНОВ И ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

По-големите заплати в столицата са и причина за ниската безработица, като през първите шест месеца на годината тя е била 4,34% по данни на Агенцията по заетостта.

Едва 4361 пък са се записали в софийските бюра по труда за този период.

Най-търсените професии в следващата година ще са строител, счетоводител, графичен дизайнер,

дърводелец, оператор в хранително-вкусовата промишленост, офис мениджър, интериорен дизайнер, шивач и моделиер - технолог на облекло. Най-трудно пък шефовете намират счетоводител, продавач-консултанти и офис мениджъри.

В следващите от 3 до 5 години нужните здравни кадри ще са 16 466 - лекари, аптекари, зъболекари и специалисти по здравни грижи. Малко над 10 хил. ще са нужните учители. Третата най-търсена професия е икономист с почти 5000 места. Архитектите, които ще се търсят, са над 3850, а юристите 3300.

Столицата е областта с най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението и стойността му е над двойна спрямо средната в страната, която е 26 хил. лв. В София човек произвежда 53,7 хил. лв. БВП годишно.

СНИМКИ:ГЕОРГИ КЮРПАНОВ И ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

В областта работят най-голям брой предприятия спрямо населението - 100 на хиляда души (при средно 70 в страната).

Привлечените преки чуждестранни инвестиции са 11,7 хил. евро на човек

В страната са значително по-малко - 4,5 хил. евро на човек от населението, показва анализ на Института за пазарна икономика.

Именно столицата е областта с най-висок дял на собствените от общите приходи (67% при 27% в страната), както и с най-голямо покритие на общинските разходи с местни приходи (110% при 74%).

Възрастни господа на партия шах в градинката пред Народния театър - градска традиция от поколения. СНИМКИ:ГЕОРГИ КЮРПАНОВ И ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Огромен е превесът на столицата при разходите за научноизследователска и развойна дейност - 734 лв. на човек. Пловдив е на второ място с едва 112 лв.

96% от домакинствата имат достъп до високоскоростен интернет при 89% за страната.

Най-висока е и средната продължителност на живота в столицата - 75,4 г., в страната тя е 73,5 години.