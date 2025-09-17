Смелост и вълшебство: 58 бебета са родени по единствената у нас програма с донорски яйцеклетки в София

Столичната община я създава преди 10 г. заедно с фондациите "Майки за донорството" и "Искам бебе", оттогава са финансирани 400 двойки

35 момченца и 23 момиченца. Толкова деца са се родили благодарение на инвитро програмата на Столичната община за 10-те години, откакто е създадена, съвместно с фондациите “Майки за донорството” и “Искам бебе”.

Всъщност проплакалите мечтани рожби са много повече

- 400 двойки са били финансирани от програмата, над 260 от тях вече са се сдобили с деца по данни на “Майки за донорството”. Но повечето не искат да афишират, че е станало след донорство, затова публично се знае само за 58 бебета. Раждали са се и близнаци.

Инвитро програмата на Столична община е единствената у нас, която финансира асистирана репродукция с донорски яйцеклетки. Държавно финансиране няма, правят се опити за частично поемане на процедурите от Фонда за асистирана репродукция, но още не е ясно кога това може да стане реалност, обяснява Виктория Димитрова от управителния съвет на “Майки за донорството”.

“Помогнете ни да станем мама и татко!” Това е единственото желание, с което хората идват при нас. За последните 15 г. над 5000 души са дарявали дали яйцеклетки, или сперматозоиди. Актът поражда само усмивки. Вълшебство е”, казва тя.

Да дари яйцеклетки, може всяка жена до 38 г., която вече е родила поне едно здраво дете. Желаещите преминават през куп изследвания, сред които кръвни, хормонални и генетични. Самата донорска процедура трае между 9 и 13 дни, като посещенията в избраната клиника са от 2 до 3. Обикновено дарените яйцеклетки се ползват на момента, най-вече защото има голям недостиг. У нас

чакането за донор е между 6 и 12 месеца

Даряването може да се направи до 5 пъти през поне 4 месеца. По време на пункцията лекарите виждат колко от яйцеклетките са годни и колко пълни са фоликулите на всяка жена.

“Мъжете винаги с готовност идват с партньорките си. Голяма част от тях дори стават донори на семенна течност, стига показателите им да са добри”, разказва още Виктория.

Мит е, че повечето жени, които имат нужда от донорска яйцеклетка, са над 45-годишни. Все по-чести са случаите на такива под 25 г. Оплождането с донорска яйцеклетка е решение за жени с генетични заболявания, в ранна менопауза, дори такива, преборили рака.

Програмата на Столичната община финансира жени до 44 г., което е съобразено и с Центъра за асистирана репродукция. Много са хората, които чакат да бъдат одобрени. Задължително изискване е да са живели на територията на общината поне 3 години и да са платили своите данъци и такси.

Други общини също подкрепят донорските програми, но разликата е, че единствено столичната

изцяло финансира опити за второ инвитро

За първите 6 месеца на тази година са кандидатствали 30 двойки, вече са одобрени 19, бюджетът е 100 хил. лв.

Проблемът в тези програми не е толкова финансирането, колкото липсата на донори и слабата информираност в обществото. Сперматозоиди се даряват по-често от яйцеклетки, а вероятно причината е липсата на разяснителни кампании. Добра идея е да има часове по репродуктивно здраве в училище и университета, убедена е Димитрова.

“Много спешно се надяваме на кампания. Столична община сама по себе си е пример как властимащите могат да погледнат към хората и да помогнат. Трябва да се говори по този въпрос, да се споделя. Българите като хора са много добри и вярвам, че всяка жена, която е майка и знае какво е усещането, би протегнала ръка, стига да ѝ се обясни как”, казва още тя.

“Организираме онлайн базар, с който финансираме семейства. Преди години по този начин една млада жена, Мария Манчева, която е и преподавател в университета, се обърна към нас. И се роди първото ѝ детенце - Мартин. 3-4 години след това кандидатства към Столична община за помощ за второ дете и роди Василена. Такива са семействата, с които работим. Всички са осъзнати, грамотни и интелигентни млади хора, които мечтаят да бъдат родители”, разказва още Димитрова. Така след 9 неуспешни опита инвитро 37-годишната Мария вече има син и дъщеря с помощта на Столична община. Мария Манчева с дъщеричката си Василена СНИМКА: "Майки за донорството"

Малката Виктория пък се родила навръх 40-ия рожден ден на майка си, преживяла 8 неуспешни опита преди донорската програма. При нея проблемът бил генетичен - собствените ѝ яйцеклетки са с повече или по-малко хромозоми. “Още с първия опит по програмата на Столична община успя. Надяваме се Виктория скоро да има братче или сестриче”, вълнува се съименичката ѝ от фондацията.

“Винаги съм казвала, че смелите успяват. И аз дълги години се борих за дете. Само този, който се е отказал да се бори, не е успял. А донорството на яйцеклетки, на сперматозоиди е началото на живота, оттам тръгва всичко”, категорична е тя.