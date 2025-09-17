Отличникът Виктор Лилов: София е уникален микс от култура, природа и добра храна. И ухае на цъфтящи в суматохата кестени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В "Кеймбридж" ще си "взема" гледката към Витоша, казва най-младият нов почетен софиянец

- На 17 септември ставате почетен гражданин на столицата. Какво е за вас София?

- София е дом, мечти, приятели, булевард “България”, “Цариградско шосе”, Паметникът на Васил Левски, Софийската математическа гимназия, Факултетът ми по химия и фармация...

- Вече учите в Тринити колидж, “Кеймбридж”, ще се върнете ли?

- Искам да започна кариерата си в най-добрите университетски научни групи, където и да са те. “Кеймбридж” е добро начало.

- Могат ли младите да променят града ни - като атмосфера, чистота, взаимоотношения, като изисквания към градските власти?

- Младите, естествено, са неразделна част от обществения дискурс и хронотоп на съвременната парадигма за трансформативната енергия паралелно на оста време - пространство... Шегувам се, разбира се -

без младите

няма накъде

- А какво точно трябва да се подобри в София?

- От гледната точка на студент в “Кеймбридж”, където навсякъде има зелени площи - да има повече паркове и градини.

- Какво ще си вземете в Кеймридж и какво “английско” бихте искали да видите и в родния си град?

- На мен ми е любима гледката към Витоша, така че бих си “занесъл” натам нея. Също и българското кисело мляко.

А насам - безкрайно чистия въздух, множеството градини и зелени площи, международната среда и спокойствието на града.

- Любимото ви място тук?

- Аз харесвам със сигурност най-много местата, където съм градил спомени - Борисовата градина, където г-жа Миглена Георгиева ни води преди национален кръг по биология и където се запознах с едни от най-добрите биолози на нашето поколение и с моя треньор в състезанията по биология Здравко Иванов. Също така и дюнерджийницата на Сточна гара, която посещавахме с приятели всяко голямо междучасие в 10-и клас, учейки в СМГ - училището, което ми даде толкова много.

- Какво прави столицата ни различна и привлекателна за туристи?

- София е уникална смесица от култура, добра храна и природа (Витоша). Всичко това - свързано от

столичния градски транспорт, който, макар понякога да има проблеми, е един от най-добрите в Европа

- Кой за вас е вкусът на София, на какво ухае тя?

- София ухае на “цъфтящи в суматохата кестени” (б.ред. - цитат от любимото стихотворение на Миряна Башева)

- Като шампион от международните олимпиади по природни науки можете ли да дадете “формулата” как гражданите да обединим енергията си и вместо постоянен хейт и критика да работим заедно за един по-добър град?

- Формула за успешно бъдеще е Вяра, Надежда и Любов. И майка им София (мъдрост).

Виктор Лилов е единственият европеец в топ 10 на Международната олимпиада по биология (IBO) за 2024 г. Със спечеления златен медал на IBO - 2024 той записа и световно постижение: младият българин единствен в света за цялата история на олимпиадите е носител на златни медали от двете най-престижни международни състезания по биология и химия - Международната олимпиада по биология и Международната олимпиада по химия.

Той е част от отбора “Отличниците на България” - красивите умове, които кампанията на “24 часа” откроява още при първите им значими постижения на ученическия чин. И с гордост следи тяхното израстване през годините. Виктор влезе в лигата на отличниците още през 2023 г. с постиженията си по химия, а сега - само на 18 години, влиза и в книгата на почетните софиянци.