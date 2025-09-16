Откриха STEM стая и дигитална библиотека в Спортно училище "Димитър Рохов" в Сливен

С тържествена церемония в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев днес бяха открити STEM стая и дигитална библиотека в Спортно училище „Димитър Рохов" в Сливен. Сред гостите беше и кметът Стефан Радев, който поздрави ръководството и педагогическия екип на училището за старанието, хъса и ентусиазма, които влагат в развитието на учениците, съобщават от пресцентъра на общината.

"Поздравявам учениците за избора, който са направили, упоритостта и постоянството, с които го потвърждавате. Спортът е много важен за всички млади хора в България и е добре винаги да имаме положителни примери. Затова всички разчитаме именно вие да сте бъдещите примери за младото поколение. Дай Боже, да имаме още олимпийски медалисти, с по-благороден цвят на медалите. Успех на всички!", каза в приветствието си кметът Радев.

"Всяко едно училище трябва да има STEM център. Такава беше презумпцията, на която стъпихме през 2020 година, когато за първи път започнахме да програмираме средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост. Днес се радвам, че виждам резултатите. Имаше едно проучване, което показва, че децата, които учат и спортуват, се справят в живота по-добре от тези, които само учат. Затова моят апел към вас е да учите всички науки и да спортувате. Ще успявате и в спорта, ако учите повече, в това число и в новоизградения STEM център. Използвайте го с мотивация!", заяви от своя страна министър Вълчев.

Директорът Лъчезар Дойчев благодари на гостите, че са уважили събитието и посочи, че целият екип се гордее както с развитието на училището, така и с постиженията на учениците.

"В нашето училище се раждат шампиони и се изграждат личности", категоричен е Дойчев.

Той връчи плакети на Стефан Радев и Красимир Вълчев в знак на благодарност за оказваната подкрепа през годините. Бяха връчени и грамоти на учениците с отлични постижения през изминалата учебна година.

След церемонията гостите имаха възможност да разгледат класните стаи и новите дигитални пространства.

След това кметът и министърът посетиха основно училище „Юрий Гагарин", където разговаряха с директора Калина Кръстева и преподаватели. Гостите бяха запознати с работата по механизма за обхват. ОУ „Юрий Гагарин" има лятно училище за работа с децата, както и различни форми за работа и с родителите. Вълчев беше запознат с мнението на учителите, че 8 клас трябва да попадне в обхвата на основния етап на образование.

Посещението на министъра в Сливен продължи със среща в зала „Май" с педагогически екипи на училищата в региона.