Емил Ефтимов се срещна с командира на Сухопътните сили на Италия

„Италия е наш надежден съюзник и доверен партньор както в рамките на НАТО, така и в Европейския съюз. Изразявам своята признателност за последователната подкрепа на Италия и особено за поемането на ролята на водеща нация на многонационалната бойна група на Алианса в България". Това заяви днес, 16 септември, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при срещата си с командира на Сухопътните сили на Италия генерал-лейтенант Кармине Масиело, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Началникът на отбраната отбеляза, че официалното посещение на генерал-лейтенант Масиело у нас допринася за задълбочаването на стратегическото партньорство между двете държави, укрепването на доверието между въоръжените сили и потвърждаването на значимата роля на България и Италия за сигурността и стабилността на Алианса в региона на Черно море и Западните Балкани. Адмирал Ефтимов подчерта високия професионализъм и отдаденост на италианските военнослужещи при изграждането и развръщането на бойната група на Алианса у нас, както и напредъкът по изграждането на необходимата инфраструктура за многонационалното военно формирование.

Срещата очерта и конкретни перспективи за развитието на двустранното сътрудничество в сухопътния домейн, като бяха обсъдени предизвикателствата по изпълнението на регионалните планове за възпиране и отбрана и ролята на многонационалната бойна група в тях, както и възможности за предоставяне на личен състав за попълването на ключови длъжности в многонационални формирования.

Обсъдено бе предложението на България за създаването на щаб на многонационална дивизия и възможностите на Италия да се присъедини към усилията ни при неговото формиране. Дискутирани бяха също темите за съвместното участие на двете държави в мисии и операции на НАТО, включително доброто взаимодействие в операцията KFOR в Косово, както и възможностите за съвместна подготовка на формирования от Сухопътните войски.