Сменят сивите контейнери, новите ще се затварят и няма да преливат

Глобата за почистващите фирми вече може да стигне 100 000 лв. при повтарящо се неизпълнение на възложените им задачи

Нови механично затворени контейнери ще сменят сивите кофи за боклук в София. Това е едно от изискванията, които Столичната община е заложила към новите почистващи фирми.

Процедурата, която в момента тече, е за рекордните 515 млн. лв. и с нея ще се определят почистващите фирми за следващите 5 г. Срещу тази цена общината обещава строг контрол, по-чиста София и солени глоби за новите чистачи.

Те ще имат 8 месеца, за да сменят всички над 90 хил. сиви контейнери в града. Новите ще трябва да са затворени и механични, за да не преливат отпадъците.

Очаква се в началото на 2026 г. сметопочистването в София да се извършва по напълно променени изисквания, защото изтичат 7 договора за 20 от 24-те столични района. Новите условия и засиленият контрол, които общината залага, целят

да подобрят услугата, за която столичани плащат

Екипът на столичния кмет Васил Терзиев очаква да спрат и множеството нередности, които старите договори са позволявали - нередовно и некачествено миене на улиците, пропуснати контейнери и непочистен сняг по тротоари и площади.

"Вярвам, че новите договори са направени така, че да гарантират, че парите на софиянци, които постъпват от такса смет, ще се използват по-ефективно за осигуряване на чист и подреден град. Залагаме на по-строг контрол и по-големи санкции, изискваме съвременна и модерна техника и на реално почистване на града", подчерта зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева.

Общината изисква от новите чистачи всички камиони да бъдат оборудвани с умна система от сензори и камери. Данните от тях ще се обработват от специални алгоритми. Това ще позволи на

общината да следи в реално време дали фирмите си вършат работата,

вместо да разчита на проверки на терен, както досега. Нарушенията ще се засичат автоматично, а глобите за неизпълнение се завишават драстично - например санкцията за пропуснат контейнер се удвоява на 1000 лв., а при спиране на GPS връзката на камион глобата скача десетократно - на 10 000 лв. За системно неизпълнение на възложената работа неустойката може да достигне 100 000 лв.

Освен това фирмите ще трябва да разполагат с повече съвременна техника, която да намали ръчния труд и да гарантира качествено почистване.

Новите договори изискват истинско миене на улиците, а не само намокряне

"Това означава, че градът наистина ще е почистен от прах и кал, което е важно за качеството на въздуха. Освен това въвеждаме конкретни изисквания за навременно и ефективно почистване на снега, особено на малките улици, площади и тротоари около училища и детски градини. Искаме да се избегне хаосът през зимните месеци и да се осигури безопасното придвижване на гражданите", каза още Бобчева.

Очаква се новите чистачи да са ясни до края на годината.

Сивите контейнери за боклук в столицата ще бъдат заменени от нови, които ще са механични и затворени. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Седемте зони, на които се разделя София

първа зона: "Средец", "Лозенец", "Студентски"

втора зона: "Възраждане", "Оборище", "Триадица" (център)

трета зона: "Подуяне", "Слатина", "Изгрев"

четвърта зона: "Сердика", "Илинден", "Надежда"

пета зона: "Искър", "Кремиковци", "Панчарево"

шеста зона: "Връбница", "Нови Искър", "Банкя"

седма зона: "Красно село" и "Люлин"

* В "Младост", "Витоша", "Овча купел" и част от "Триадица" договорите изтичат през 2027 г. "Красна поляна" се чисти от общинското дружество "Софекострой".

Рекорд! Мобилна площадка събра 38 т отпадъци за 28 часа

Рекордните 38 т отпадъци от домакинствата събра за 28 часа мобилната градска точка за разделно събиране на ненужни вещи от мазета, гаражи и тавани. Общинската инициатива "МаГаТа" стартира през 2024 г.

"Създадохме мобилната градска точка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, защото не спираме да търсим нови начини да направим София по-чиста. Освен това Столичната община се превърна в лидер на национално ниво, въвеждайки нови изисквания за работа с организациите с цветните контейнери, които вече се използват като образец за всички общини в страната", обясни зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

Софиянци изхвърлят ненужни вещи в мобилната точка.

По думите , докато хиляди столичани полагат усилия да събират разделно, системата, управлявана от организациите по оползотворяване на отпадъци, ги демотивира. Специален анализ на общината показва, че близо половината от отпадъците в сивите контейнери са рециклируеми.

"Това не само е екологичен проблем, но струва на всеки от нас милиони левове годишно. За всеки тон смесен боклук плащаме по 400 лв. за депониране - средства, които могат да бъдат спестени и ползвани за развитието на града", каза Бобчева.

"Не приемаме сегашното положение, при което контейнерите са малко на брой, неудобни и често препълнени", заяви и кметът Васил Терзиев.

Общината изготви по-строги изисквания към отговорните организации. София настоява за повече и по-удобни контейнери, за да може всяко домакинство да има лесен достъп, а дизайнът им да позволява лесно изхвърляне на обемисти опаковки. Изисква се контейнерите да се изпразват по-често, а повредените - да се подменят бързо.