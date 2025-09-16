Първомай стяга първи празник на лютеницата

Деца ще пишат стихове за традиционния за региона продукт

Първият празник на първомайската лютеница ще представи в града легендарния продукт, който се произвежда в общината от началото на ХХ век. Събитието е на 4 октомври 2025 г. и ще събере на едно място производители на първомайска лютеница, на свежи плодове и зеленчуци, мед, млечни и месни продукти, здравословни местни и био храни. Жива демонстрация на приготвяне на лютеница от шеф готвач Иван Вълков ще припомни на жителите и гостите на общината вкуса от детството.

Събитието е част от есенните празници на община Първомай и се организира в партньорство с фондация „ВиваВиница!".

„Първият празник на първомайската лютеница има за цел да подчертае богатите традиции на зеленчукопроизводството и консервната промишленост в региона. Ще утвърдим Първомай като столица на лютеницата, а празникът ще подобри маркетинга на местните производители и ще привлече туристи и гости в региона", коментира кметът на общината Николай Митков.

В рамките на празника ще има и детски поетичен конкурс „Царица Първомайска лютеница", както и фермерски пазар и детски кулинарни ателиета.

Началото на празника на първомайската лютеница е 9,30 ч. пред градското читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1894 г.". Откриването е с фолклорна и музикална програма.

„Децата са бъдещето, затова искаме да ги привлечем активно да участват в празника на първомайската лютеница. Заедно с художника Неделчо Марков организираме две детски кулинарни ателиета, в които децата ще нарисуват собствени етикети за бурканчета и сами ще украсят филийки с първомайска лютеница. А авторите на най-добрите стихотворения, посветени на лютеницата, ще получат награди", разказа Екатерина Терзиева-Атанасова, управител на фондация „ВиваВиница!".

В 12 ч. жителите и гостите на община Първомай ще опитат прясно приготвената лютеница върху филийка хляб, а празникът ще завърши с викторина с награди, осигурени от местния бизнес.