ГЕРБ-СДС регистрира кандидат за кмет в кметство Герман, район "Панчарево"

Местна коалиция ГЕРБ - СДС регистрира кандидата си за кмет на кметство Герман Божидар Трайков за участие в частични местни избори, които ще се проведат на 12.10.2025г. Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

На регистрацията присъстваха областният координатор на ГЕРБ-София Даниела Райчева, районният координатор на ГЕРБ в район "Панчарево" д-р Ваня Тагарева, председателят на СДС-София д-р Антон Койчев и кметът на район "Панчарево" Евгения Алексиева.

Кандидатът за кмет на Герман Божидар Трайков е роден в София. Завършил е техникум „Никола Ботушев" със специалност икономика на автомобилния транспорт.

Има над 16 години опит в публичния сектор.

Като кмет на село Герман реализира множество проекти – асфалтирани улици, нови тротоари, обновено читалище, детска площадка, спортна инфраструктура и Клуб на пенсионера.

Приоритетите на Божидар Трайков за продължаване на развитието на кметство Герман са:

• Нова детска градина и разширение на 84 ОУ „Васил Левски"

• Асфалтиране на улици и нови тротоари

• Разширение на гробищния парк и довършване на канализацията

• Подмяна на старата водопроводна мрежа

• Социална подкрепа и развитие на културни дейности