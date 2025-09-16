Министърът на регионалното развитие спря смяната на директора на ВиК-Русе

Със свое писмо до "Водоснабдяване и канализация" ООД, днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов предлага да отпадне точката за смяна на директора на дружеството от дневния ред на насроченото за 30.09.2025 г. общо събрание. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Предложението за смяната на директора на дружеството бе направено от страна на министъра по искане на общини, които обаче не са провели достатъчно ясна и широка дискусия по темата сред останалите общини - акционери във ВиК-Русе.