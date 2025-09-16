ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г...

Започна ремонтът на ключовите улици "Славянска" и "Ген. Колев" в Пловдив

1400
По ул. "Славянска" в Пловдив вече се работи.

Средствата са отпуснати от държавния бюджет

Започна обновяването на вътрешнокварталните улици „Славянска" в район „Източен" и „Ген. Колев" в „Западен" в Пловдив, съобщи кметът Костадин Димитров.

Ремонтът на ул. „Славянска" обхваща зоната от ул. „Лев Толстой" до бул. „Източен". Там ще бъдат изградени водопровод и канализация, улични ревизионни и дъждоприемни шахти, тротоари и улично осветление, ще се монтират нови пожарни хидранти. Предстои и подмяна на съществуващата стара настилка с нова асфалтобетонова. В проекта има специална част, която касае озеленяването и включва изграждане на поливна система и засаждане на нови дървесни видове.

Рехабилитацията на ул. „Ген. Колев" обхваща участъка от бул. „Пещерско шосе" до ул. „Димитър Страшимиров". По време на ремонта съвместно с ВиК - Пловдив ще бъдат подменени водопроводът и канализацията. Проектът включва премахване на старата паважна настилка и полагане на нова асфалтобетонова, изграждане на тротоари, обособяване на паркоместа и монтаж на ново улично осветление.

И двата обекта са финансирани от държавния бюджет по капиталовите разходи за инвестиционната програма на общините. На тези улици е въведена временна организация на движение.

