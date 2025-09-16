Александър Колячев: Въвеждането на еврото е ангажираност към бъдещето на страната

Въвеждането на еврото не е само финансова операция. Това е ангажираност към бъдещето на страната. Това заяви във Враца вр. и.д. председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев. Той участва в информационна среща, част от Националната информационна кампания за присъединяването на страната към еврозоната.

Колячев посочи, че всички институции работят заедно в този процес. Целта е да сме близо до хората. Имаме представителства в малки населени места. Приемаме много потребителски сигнали и жалби, свързани и с въвеждането на еврото, каза той, цитиран от БТА.

Според Колячев след 1 януари 2026 г. може да има малко проблеми, свързани с разплащането в левове и евро. По думите му това може да се дължи на факта, че допреди тази дата основната валута в държавата ще е лев, а след това – евро. Поели сме отговорността да съдействаме и на гражданите, и на бизнеса, да разясним лично на всеки един от тях как да се адаптира, каза Колячев.

Той добави, че КЗП също провежда информационна кампания в малките населени места. На нашия сайт има платформа за еврото, където всеки може да открие актуална и надеждна информация, добави той. Колячев разказа и за начините за подаване на сигнали до КЗП, включително и през мобилно приложение за удобство на клиентите.