Подлезите на София вече са артпространства, вдъхновение сменя вандализма

Подлезът, свързващ Княжеската градина с ул. "Сан Стефано" на Орлов мост в София, вече е напълно обновен. Проектът онагледява новата визия на Столична община как мрачните и изоставени подлези да се превърнат в осветени, сигурни и културно значими пространства. Той е част от стратегията за последователно възстановяване на градската среда, която се доказва като много по-ефективна от предишните методи. Лично свързан с нея е кметът Васил Терзиев, като визията е фокусирана върху три основни стълба.

Артпана замениха драсканиците по стените на подлеза на Орлов мост. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Първият е безопасността, за да станат подлезите сигурно и комфортно градско пространство, а не просто място, през което хората преминават и предпочитат бързо да напуснат. Това се постига чрез модерни технологии като ново,

енергоспестяващо

енергоспестяващо LED осветление и възстановено видеонаблюдение, което не е функционирало повече от 3 години.

Вторият стълб е преходът от точки на вандализъм към културни и социални центрове. Вместо постоянно да премахва грозните драсканици, Столичната община подкрепя уличното изкуство и превръща подлезите в платформи за изява на творчество и социални каузи.

На мястото на надрасканите стени в този на Орлов мост сега има 20 артпана, част от тях с творби на талантливи деца от социалните услуги, а другите - с

вдъхновяващи цитат.

Третият ключов елемент е ефективното и устойчиво управление на публичните средства. При ремонта на подлеза на Орлов мост, вместо да се поставя скъп и нетраен окачен таван,

е възстановен оригиналният таван, което се оказало над 10 пъти по-евтино и много по-устойчиво на бъдещи посегателства

"В устойчивия ремонт на подлеза вложихме около 150 хил. лв. За сравнение - при стария начин на работа с окачени тавани и неефективен контрол на разходите подобен ремонт е възлизал на около 1,5 млн. лв. Това е нашият преход от реактивен към проактивен подход. Промяната невинаги се случва толкова бързо и видимо, колкото ни се иска, но аз вярвам, че добрите резултати идват с последователни действия", коментира кметът Терзиев.

Един от подлезите до Южния парк се превърна в зелена стена, вдъхновена от 65 вида птици, който беше преобразен по време на графити фестивала, подкрепен от Столичната община.

През последните 2 години общината е последователна в следването на тази стратегия и е реализирала редица проекти за възстановяване на подлезите. Стартира през февруари 2024 г., когато беше обявено основно почистване и обезопасяване на всички подлези към най-оживените булеварди. Тогава бяха почистени и измити 68 подлеза с обща площ 469 671 кв. м, а само районите "Средец" и "Сердика" са ремонтирали подлези с целеви средства от по над 200 000 лв. за всеки.

Освен двата подлеза на Орлов мост вече са почистени и преобразени подлезите на Софийския университет, тези между президентството и Министерския съвет, на бул. "Пенчо Славейков" и бул. "Витоша", както и на бул. "България" и ул. "Топли дол". Стрийт артпроекти преобразиха стената при болница ИСУЛ и подлеза на бул. "Ботевградско шосе".

Над 735 хил. лв. са разплатени към районните администрацииза ремонт на подлези през 2024 г., а за тази година - около 290 хил. до момента. Предвидени са още 437 хил. лв. за обновяване на подлези в районите "Изгрев", "Оборище", "Подуяне" и този пред Спортната палата.