Военни оркестри от България, Гърция и Турция свирят на 22 септември във Велико Търново

18-ото издание на Международния фестивал на военните оркестри ще събере на една сцена Военния оркестър на 3-и Армейски корпус „Александър Велики" от Солун (C-Corps Army Band Greece), Бурса Улудаг Мехтер Бенд (Bursa Uludağ Mehter Band), Гвардейския представителен духов оркестър – София, и Фестивалния военен оркестър "Маестро Николай Косев", който е съставен от формациите на Националния военен университет "Васил Левски" и на Втора тунджанска механизирана бригада, Стара Загора.

Единственият форум у нас, посветен на военната музика, традиционно се провежда в дните около Празника на Независимостта на България – от 20 до 22 септември във В. Търново – градът, в който е засвирил първият духов оркестър през 1879 г. при избора на княз Александър Батенберг.

Фестивалът ще бъде открит с общи изпълнения под диригентството на маестро Цветомир Василев на 21 септември от 17:00 часа пред МДТ „Константин Кисимов" след тържествен дефилир по ул. „Васил Левски".

В празничния 22 септември военните духови оркестри ще се включат в шествието, което тръгва от Царевец и стига до центъра на старата столица. Музикантите ще зарадват великотърновци и гостите на града с впечатляващи индивидуални шоу програми пред сградата на Общината.

В рамките на фестивала ще бъде връчена почетната статуетка на името на маестро Николай Косев и Валери Вълев, покойните учредители на фондация "Международен фестивал на военните оркестри". Освен от фондацията, фестивалът се организира и от Община Велико Търново и Национален военен университет „В. Левски".

Събитието се провежда под егидата на министъра на отбраната.