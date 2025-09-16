Монтана продължава партньорство с още два европейски града

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След осем годишно прекъсване кметовете на Монтана Златко Живков и на чешкия град Храдец Кралове Павлина Спрингерова си подадоха отново ръка за бъдещо сътрудничество.

„Това е четвъртият кмет на чешката община, с който ще работим заедно", заяви Живков. От две години се опитваме да възстановим контактите си с новия екип на управление там и сега имахме тази възможност."

Сътрудничеството между двата града започва през 2006 година. Прекъснато е след 2017 заради промяна в управлението на Храдец Кралове. Световната пандемия и следващи избори също затрудняват взаимоотношенията.

В началото на септември по покана на кмета на Храдец Кралове делегация от Монтана, водена от а Живков посети чешкия град по повод 800-годишнината от основаването му.

Другото дългогодишно, партньорство, което ще продължи за Монтана е с Банска Бистрица - Словакия. Златко Живков и кметът на словашката община Ян Носко са договорили съвместни инициативи в областта на културата, спорта, градското управление и икономиката. Пред журналисти Живков показа графика с изглед от Банска Бистрица, подарък по повод 770 –годишнина от обявяването на декрета, с който е провъзгласено създаването на града

Следващата година на 1 юни – деня на Свети Дух и празник на Монтана се очаква посещение на делегации от Храдец Кралове –Чехия и Банска Бистрица – Словакия.