Мъж ще лежи 7 години в затвора за разпространение на цигари без бандерол

Окръжният съд в Кюстендил осъди Ц. В. на седем години лишаване от свобода, след като го призна за виновен в ръководене на организирана престъпна група с користна цел, занимавала се с държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол – основно тютюневи изделия, съобщиха от съда, цитирани от БТА.

Съдът призна за виновен и подсъдимият Р. М. за участие в организираната престъпна група и го осъди на "лишаване от свобода" от пет години.

Присъдата може да се протестира, съответно обжалва пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

През юни 2022 година Специализираната прокуратура привлече като обвиняеми четирима за участие в организирана престъпна група за държане на акцизни стоки – цигари без бандерол, и разпространението им предимно на територията на областите Благоевград и Кюстендил. Това стана след специализирана полицейска операция на служители от сектор БОП-Благоевград.

В хода на действията по разследването тогава бяха извършени 21 претърсвания на адреси и автомобили и лични обиски, и иззети 9760 кутии с цигари от марките "Роял блу", "Уинстер класик", "Май смокинг", "Марк1", "Колд Маунт" и "Норт", 11 мобилни апарата и СИМ карти, 16 890 евро, 64 920 лева.

Делото беше прехвърлено на Окръжния съд в Кюстендил, а през миналата година съдът в Кюстендил наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от 2 години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 4 години, по отношение на двама подсъдими - Д. Д. (62 г., неосъждан, от Дупница) и Б. Л. (49 г., неосъждан, от Дупница), които се признаха за виновни в участие в организираната престъпна група.