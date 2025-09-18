30 квартала и 250 хиляди софиянци свързани в зелен ринг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската столица ще има най-дългия линеен парк на Балканите

София ще има най-дългия линеен парк на Балканите. Зеленият ринг на столицата ще достигне 30 км, ще свърже над 30 квартала и ще обслужи близо 250 000 софиянци.

Идеята за изграждането на линеен парк е от няколко години, но тя получи нов тласък, след като кметът Васил Терзиев лично оглави работната група, която се занимава със стратегическия за града проект.

Кметът Васил Терзиев оглавява работната група за зеления ринг. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

"Проектът е дългосрочен и ще се изпълнява на етапи, но визията ни е София да има най-големия линеен парк на Балканите, който да се превърне в гръбнака на пешеходната и велосипедната мрежа в града. Проектът е изключително важен, защото с него

ще вдъхнем нов живот на изоставени градски територии,

тъй като преминава по протежението на жп трасета, реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти, и преобразява всички тях в зелени оазиси и споделени пространства за хората", подчерта Терзиев след първата среща на новата работна група.

В нея участват представители на общината, Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ), общинското предприятие "Софияплан" и фондация "Зелена линия София", която е инициатор на проекта. Групата трябва да координира дейностите по планиране и реализиране на проекта и да скъси процедурите за всяка една фаза от изпълнението му.

Зеленият ринг е разделен на 10 отсечки

- парк "Изток", Слатинска река, Южен парк, бул. "Гоце Делчев", "Възраждане", "Вардар", "Надежда", "Сухата река", р. Суходолска и "Левски". По него вече има извършен набор от анализи и е одобрена концепцията, по която ще върви реализацията на проекта.

Карта на кварталите, които попадат в обхвата на зеления ринг. СНИМККИ: COSMOSCUBE LTD. ЗА “СОФИЯПЛАН”

В обхвата на първата отсечка от гара "Пионер" до ВТУ "Тодор Каблешков" има 33 държавни имота, които следва общината да придобие безвъзмездно, за да започне реалната работа по изграждането на ринга. Областният управител на София Стефан Арсов вече е приключил процедурата за част от тях.

За някои от отсечките е необходимо изменението на действащите подробни устройствени планове и отчуждителни процедури за придобиване на нужните имоти, попадащи в трасето на бъдещия линеен парк.