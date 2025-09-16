Евгений Минчев с мустанга кривнал и се забил в дървото заради препятствие на пътя?

По първоначални данни Минчев не е бил употребил алкохол или дрога

Препятствие на пътя е вероятната причина за жестоката катастрофа, при която вчера в София загина 48-годишният Евгений Минчев, след като се размаза в дърво на бул. "Ботевградско шосе".

На видео, заснело удара, се вижда как колата кривва вероятно заради препятствие на пътя и секунда след това катастрофира. Каквото и да е било на пътя обаче то не е дупка. Когато пътна полиция отишла, предполагаемият предмет не е бил на място. Камерата, заснела катастрофата, пък не е хванала самото шосе достатъчно ясно, че да се види има ли нещо на пътя. На въпросното видео се вижда и как мустангът гони друг автомобил.

48-годишният Минчев е бил сравнително изряден шофьор, не е имал много нарушения. Километражът му е показвал 218 км/ч по време на катастрофата, а колата не е имала спирачен път. Възможно е обаче данните да са грешни, тъй като понякога заради ъпгрейди километражът не показва реалната скорост.

Автомобилът е Форд Мустанг Шелби ГТ и е произведен 2009 година. Той е тунингован, бил е 800 коня. За него имаше качено видео в ютуб, но след катастрофата видеото изчезна. Авторът на клипа обаче не е Евгений. Той качи клип във фейсбук профила си, в който обяви, че е добре и призова хората да шофират разумно.

По първоначални данни Минчев не е бил употребил алкохол или дрога. За всеки случай са назначени експертизи. Изследвания ще покажат и какво е било техническото състояние на автомобила.