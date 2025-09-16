Ученик гърмя с пистолет през прозорец на класна стая в Хасково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа" в Хасково е стрелял в междучасието през прозореца на класната стая с пистолет, газов или въздушен.

При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали.

Директорът на училището подава сигнал за инцидента на тел. 112, а ученикът, който е в 9-и клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който му взема пистолета от раницата.

На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска, пише bTV.

Учениците, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково.