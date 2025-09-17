Витоша - достъпна за всички и с модерни условия за спорт и отдих

Симеоновският лифт може да заработи отново до 3 г.

До 3 г. Симеоновският лифт може да заработи отново. Идейният проект за обновяване на съоръжението, който е за около 50 млн. евро, вече е внесен от инвеститорите от TechnoAlpin, които притежават “Витоша ски”, в Министерския съвет и в Столичната община.

Той включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света - Doppelmayr и Leitner, с изчисления за капацитет и промени в стълбовете и станциите на старото съоръжение. Има и вариант в бъдеще началната станция да бъде преместена под околовръстния път, където е планирана бъдеща станция на метрото.

Предложението е новият Симеоновски лифт да бъде оборудван с 8- или 10-местни кабинки. Проектът бе представен на правителството през юни от собственика на TechnoAlpin - италианския бизнесмен Ерих Гумерер. В срещата са участвали министрите на туризма Мирослав Боршош и на спорта Иван Пешев. След това създадената от Боршош специална работна група изготви предложения за законодателните промени, които трябва да се направят, за да тръгне изпълнението на проекта. Става дума за изменения в Закона за горите, за устройство на територията и в специалния закон за София. Нужен е и нов план за управление на Витоша. След това в началото на август проектът за нов Симеоновски лифт стигна и до Столичната общината, която отговаря за приемането на подробните устройствени планове. Симеоновският лифт не работи от 2023 г. Планината Витоша е зеленото сърце на София. СНИМКА: Георги Кюрпанов

“Възстановяването на Симеоновския лифт е приоритет, защото той дава възможност за най-голям капацитет за превоз и тръгва от най-удобното място. Знаете, че имаме идея за транспортен хъб до околовръстния път, с който

да свържем лифт, метрото, трамвай, автобус и да има голям буферен паркинг

Така ще улесним достъпа до Витоша, защото много лесно всеки без кола ще може да стигне до планината”, подчертава кметът на София Васил Терзиев.

Той е оптимист, че ако общината и държавата работят в синхрон, Витоша може да има работещ лифт до 2-3 г.

А собственикът на лифта TechnoAlpin е най-големият производител на изкуствен сняг в света, като ще осигурява трасетата и снежното покритие на предстоящата зимна олимпиада в Италия.

Общината изготви специална пътна карта за отваряне на достъпа до планината. В нея ясно е описано коя институция какво трябва да свърши, а самата тя вече работи по градоустройствените процедури. Пътната карта е част от специално разработената визия за Витоша, която кметът Терзиев представи през април.

“Витоша да е място, което софиянци да могат да посещават целогодишно, за да прекарват пълноценно време сред природата и да спортуват. Място, в което децата, бъдещи ски- и сноуборд шампиони, ще могат да се развиват. Най-важните акценти, върху които стъпва визията, е достъпността на планината и създаване на модерни условия за спорт и отдих”, каза тогава кметът и описа каква Витоша си представя: “Да бъде достъпна не само като инфраструктура - пътеки, веломаршрути и лифтове, но

и като финансова достъпност за всички възрастови групи, с особен акцент за децата и пенсионерите”

Визията му за Витоша включва 5 елемента - целогодишен достъп до планината, модерни условия за туризъм и разнообразни спортни дейности, опазване на природата, място за децата и добро управление на всички дейности в планината. Над 9300 души вече са подкрепили петицията на кмета, с която искат по-достъпна и уредена Витоша. Доброволци участват в инициативата “Пътеки на гражданите” и помагат за възстановяване на дървено мостче по основния маршрут към Черни връх. СНИМКА: "Визия за Витоша"

"Представихме нашата визия, отделихме изключително много време да разберем кой какво трябва да направи, в каква последователност. Публикувахме пътната карта, споделяме всичко, което правим - различните инициативи, които обещахме и реализираме, свързани с децата, така че да прекарват време на Витоша. Имаме изключителен успех -

хиляди деца се качиха това лято на Витоша

и догодина ще направим още по-мащабна тази програма", категоричен е Терзиев.

И изброява малките, но важни стъпки, които вече са предприети, за да може условията за достъп до планината да се променят. Подобрява се състоянието на пътеките, рехабилитирани са няколко туристически паркинга, както и този пред Националния исторически музей, направен е текущ ремонт на пътищата към "Алеко" и Златните мостове, които, след като бяха предоставени от държавата на общината, вече ще се поддържат регулярно. Догодина трябва



да е готова и новата модерна наблюдателна площадка на Копитото,

която общината ще изгради, след като има подписан меморандум с природен парк "Витоша". На голям интерес се радва и инициативата "Пътеки на гражданите", която събира доброволци, които помагат за възстановяването на ключови туристически маршрути в планината. Така софиянци участват в почистването и реставрирането на пътеки, маркировки, боядисване и монтират дървени конструкции - информационни табла, мостчета и др. Тази година стартира и специална програма на общината, която се реализира заедно с училищата, за да може всяко софиянче поне веднъж да се е качвало на Витоша до завършване на училище.

Доброволки от инициативата “Пътеки на гражданите” лакират мост по трасето на Витоша 100. СНИМКА: "Визия за Витоша"

Идея: Драгалевският лифт се удължава, стига до подземен паркинг с парк отгоре и място за кацане на парапланеристи

Възстановяване на Драгалевския лифт, който да се удължи надолу до голям общински терен на ул. “Акад. Сандерс”, където да се направи и подземен паркинг на няколко нива, върху който да има зелено пространство и там да кацат парапланеристи - по тази идея работи екипът на кмета на София Васил Терзиев.

“Един от големите проблеми там е липсата на паркинг и лесен достъп. Освен това капацитетът на лифта е много малък - само по 2 седалки. Затова разглеждаме вариант лифтът да се удължи и да се свърже в система. Обмисляме вариант с изграждане на голям подземен паркинг с огромна зелена площ отгоре за отдих и игра на децата, спирка на автобуси и място за кацане на парапланеристи. Работим паралелно и по Драгалевския лифт, макар това да е дългосрочен проект, който да се реализира в бъдеще, защото за нас е важно да си изпълним обещанието, което сме поели пред софиянци - да има работещо съоръжение на Витоша”, подчерта Терзиев.

Драгалевският лифт, който не функционира от 2017 г., също е частен и е собственост на “Витоша ски” (TechnoAlpin). Затова Терзиев прави уговорката, че предпочитаният вариант е собственикът да инвестира в реконструкцията, след като реализира Симеоновския лифт, но ако това не се случи, общината ще го възстанови и след това ще си търси парите от собственика. Според предварителните разчети модернизацията на лифта, удължаването му и изграждането на подземния паркинг ще струват около 40 млн. евро.

Инициативата “Реките на София” показва как те могат да бъдат преобразени в привлекателни за отдих и развлечение места. СНИМКА: Георги Кюрпанов

Реките свързват пешеходно столицата с планината

Правят няколко зелени коридора по коритата им, първият - по р. Драгалевска

Проекти за речни коридори за пешеходно и велосипедно движение ще свързват София с планината Витоша.

Покрай витошките реки ще се оформят зелени коридори с екопътеки, по които гражданите да могат пеша или с колело да стигат до планината, без да бъдат притеснени от автомобилния трафик.

Първият зелен коридор ще се оформи по р. Драгалевска, там ще се изгради нов пешеходен мост на реката над околовръстния път.

“Речните корита на София трябва да се превърнат от невидими и пренебрегвани пространства в притегателни места за разходка и общуване. С проектите за пет речни коридора не само ще свържем града с Витоша, но и

ще обединим две от най-големите богатства на София - водите и планината

Успоредно работим по пилотен проект за поречието на Перловската река, който ще послужи за модел при обновяване на други речни пространства”, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Със зеления коридор по р. Драгалевска хората ще могат безпрепятствено

да стигнат пеша или с колело от Орлов мост до “Драгалевци”

Трасето минава през Борисовата градина, Ловния парк, зелените пространства в кв. “Кръстова вада”, през моста над околовръстното, продължава по течението на реката в “Драгалевци” и влиза в природния парк.

“Една от най-големите и стратегически задачи е как да свържем градските паркове и реки с Витоша така, че да може всеки да стига лесно до самата планина. Това означава съвсем различна визия на реките - вместо да ги бетонираме с канали, искаме да обърнем процеса и да ги отворим”, разказа Терзиев.

Фестивалът “Реките на София”, който се провежда вече няколко години, показва как тези градски пространства могат да се преобразят и да станат места за срещи, изкуство и забавление. Затова “Реките на София” не е само фестивал, а инициатива реките да се върнат в живота на града. Отношението към тях от просто канали, осеяни с бурени, да се промени към места, за които се полага редовна грижа. Затова Терзиев е възложил да се изработи специална стратегия за водите на София. Тя ще даде цялостен план за управление и грижа за всички водни обекти в столицата.