Сезонни менюта във всяка ясла и детска градина, диетолози пишат новите здравословни рецепти

Ще са различни според възрастовата група, отделно ще се готви за деца с алергии и диабет

Екип от диетолози и медицински специалисти разработва нови седмични менюта за децата от всички ясли и детски градини в София.

Освен изграждането на нови детски градини и филиали на съществуващи екипът на кмета Васил Терзиев се фокусира и върху качеството на храната, която получават най-малките софиянчета в детските заведения. Специалната общинска програма е насочена към това да осигури пълноценна храна, приготвена в яслите и градините. Предстои програмата да се внесе за разглеждане в Столичния общински съвет.

Идеята е

всяка година да се изготвят по 3 седмични менюта за всяка от 4-те възрастови групи

по тримесечия, или общо 48 седмични менюта.

Менютата ще се сменят на всяко тримесечие, за да бъдат съобразени със сезонните продукти. Те ще са седмични, за да се гарантира изпълнението на изискванията за присъствие на количества от задължителните елементи - месо, риба, яйца, захари, въглехидрати, минерали, витамини и др.

Специалистите ще изготвят менютата, които ще се прилагат от всички ясли и детски градини в София. Ще се разработят и специални менюта за деца с хранителни непоносимости и за малчугани с хронично заболяване. Така децата с диабет, цьолиакия и други заболявания ще могат също да получават качествена храна в детската градина.

Столичната община планира да реализира и

пилотна програма за създаване на кухни майки по райони, които да приготвят храната за най-малките

Така ще може да се осигури разнообразно меню за децата на София спрямо потребностите им и ще се направи опит за преодоляване на недостига на готвачи и помощник-готвачи в детските градини, обясняват от екипа.

Освен това тази и следващата година персоналът в столичните детски градини ще премине през редица обучения. Те са насочени към подобряване на комуникацията в екипа и с родителите, лидерски умения за ръководителите на детските заведения, практически уроци за работа с деца с диабет и други ендокринни заболявания за медицинските сестри и учителите и др. 48 седмични менюта ще се разработят за децата от столичните ясли и градини.

Родители следят по-лесно кога дават компенсации

Автоматични имейл напомняния за крайния срок за подаване на искания за компенсации за ясли и детски градини получават родителите в София. Целта на общината е да помогне на семействата да не пропускат важните срокове и да ги улесни в натовареното им ежедневие.

Имейлите се изпращат автоматично от информационната система за обслужване на детските заведения, където родителите подават електронно документите си и следят резултатите. Досега сроковете можеха да се следят само на сайта на ИСОДЗ, но процесът вече е улеснен чрез проактивните напомняния.

Работи се за добавяне на напомняния и за други ключови моменти в процеса на кандидатстване за прием в детско заведение - като незавършени заявления или липса на прикачени файлове.

Кметът на София Васил Терзиев посети новия корпус на 55-о училище. Снимка: Столична Община

Строят се 7 училища

Седем нови училищни сгради се строят в София.

“Почти готово е новото училище с детска градина в “Манастирски ливади”. Освен това изграждаме нови сгради към 55-о СУ “Петко Каравелов”, 126-о ОУ “П. Ю. Тодоров” в район “Триадица”, 73-о СУ “Владислав Граматик” в район “Триадица”, 201-о ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в район “Панчарево”, 142-о ОУ “Веселин Ханчев” и 203 ПЕГ “Св. Методий” в район “Красно село”, обясни зам.-кметът по общественото строителство на София Никола Лютов.

През миналия месец започнаха строителните дейности в 143-о ОУ “Георги Бенковски” в “Подуяне”, където веднага след санирането на училищната сграда ще започне строителството на ново крило. Изгражда се и многофункционална училищна спортна зала в 56-о СУ в район “Люлин”,

Извършват се ремонтни дейности в още 7 училища и се изграждат съоръжения за достъпна среда в други 16.

Тази година са въведени в експлоатация 9 нови детски градини. Строят се още 11 детски градини и две ясли. До края на годината се очаква да започне изпълнението на още 7 детски градини.