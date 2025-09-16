Тиква гигант с тегло 15,3 килограма отгледаха общинари в Добричко

Тиква гигант с тегло 15,3 килограма показа на третото издание на Изложението на производители и занаятчии от селата в община Добричка, чиито щандове бяха подредени в Добрич пред оградата на общината. З1 производители от 20 села участваха в изложението. Щандовете с пипер, камби, карфиол, лук, картофи бяха „затрупани" от посетители заради атрактивните цени. Пиперът струваше 2 лв за килограм, камбите – 2,50 лв, тиквички – 2 лв, чесън – лв.10 „Цените са по-ниски, защото сега е харманаът на продукцията ни. Земеделие не може да се прави без поливане. В село Опанец водоизточникът това лято пресъхна наполовина. Заради трайната суша сме принудени да се „оглеждаме" за други видове плодове и зеленчуци, но засега сме предпазливи. Има условия в селата за добро производство за плодове и зеленчуци, но е нужна вода", категорични са производители.

„Общинската зеленчукова градина съществува от две години. На около 12 декара в село Долина се отглеждат картофи, лук, домати, краставици, пипер, тикви, тиквички, дини, пъпеши и други. Насадили сме плодни дръвчета – сливи и ябълки, и вече чакаме плод от тях. Продукцията се използва изцяло за подготовката на храна в детските градини в общината и за кухнята на Домашния социален патронаж.За градината се грижат двама души, но служители в общинската администрация помагат активно във всички дейности, включват се и жители на село Долина", каза Антон Георгиев, началник отдел „Благоустройство и комунално стопанство" в община Добричка.

„Четвърта година произвеждаме жив шоколад в село Плачидол. Аз и съпругът ми Христо се занимаваме с производството, а дъщеря ни отговаря за дизайна на опаковките. Изработваме 19 вида шоколад с различен процент какао – от 55 до 80 процента. В част от шоколадите има лешников тахан, който придава млечния привкус, а другата е само какао и мед", каза Стела Георгиева.

„Шоколадът ни не преминава през термична обработка. За направата му се използват сурови продукти, които не се нагряват на температура на д 45 градуса. Така се запазват витамините, ферментите, шоколадът има много антиоксиданти. Предлагаме го в биомагазини. Има интерес към шоколода, особено от хората, които се стремят към здравословен начин на живот. Имаме и шоколад за вегани, който е с агаве, заместител на меда", добавя Георгиева.